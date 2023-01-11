Antalya'da okullar var mı, tatil mi? Antalya'yı kar vurdu! Gözler valilikten gelecek açıklamada

Antalya'da okullar var mı merak ediliyor. Hava şartlarının sertleşmesiyle okullarda bir araya gidilecek mi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Antalya'da kar fırtınasının başladığı bildiriliyor. Antalya'da okullar var mı, tatil mi? Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili bir açıklama geldi mi? Detaylar haberimizde...

ANTALYA'DA OKULLAR VAR MI?

Antalya'da yaşanan kar fırtınası nedeniyle okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Veliler ve öğrenciler Antalya'da bugün ve yarın okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Antalya Valiliği'nden şu an için yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

İlerleyen saatlerde bir açıklama gelmesi durumunda gerekli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

5 GÜNLÜK ANTALYA HAVA DURUMU

11 Ocak 15/12 Yağışlı

12 Ocak 14/11 Kuvvetli Yağmur

13 Ocak 14/12 Kuvvetli Yağmur

14 Ocak 14/11 Sağanak Yağmur

15 Ocak 15/11 Sağanak Yağmur



