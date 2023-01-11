EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Antalya'da okullar var mı, tatil mi? Antalya'yı kar vurdu! Gözler valilikten gelecek açıklamada

Antalya'da okullar var mı, tatil mi? Antalya'yı kar vurdu! Gözler valilikten gelecek açıklamada

11.01.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da olumsuz hava koşulları şiddetini artırarak devam ediyor. Kar fırtınasının başladığı görülen Antalya'da okullar var mı, tatil olacak mı merak konusu oldu. Öğrenciler için zorlu hava koşullarının olduğu gözlemlenen Antalya'da eğitim öğretimde kısa süreli aksamalar yaşanabilir. Peki Antalya'da okullar var mı, tatil mi? Valilikten bir açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Antalya'da okullar var mı, tatil mi? Antalya'yı kar vurdu! Gözler valilikten gelecek açıklamada

Antalya'da okullar var mı merak ediliyor. Hava şartlarının sertleşmesiyle okullarda bir araya gidilecek mi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Antalya'da kar fırtınasının başladığı bildiriliyor. Antalya'da okullar var mı, tatil mi? Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili bir açıklama geldi mi? Detaylar haberimizde...

ANTALYA'DA OKULLAR VAR MI?

Antalya'da yaşanan kar fırtınası nedeniyle okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Veliler ve öğrenciler Antalya'da bugün ve yarın okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı.

1200x627-30-aralik-persembe-antalyada-okullar-tatil-mi-yarin-antalyada-hangi-ilcelerde-okullar-tatil-antalya-valiligi-son-dakika-kemer-kumluca-1640785810015

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Antalya Valiliği'nden şu an için yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor

İlerleyen saatlerde bir açıklama gelmesi durumunda gerekli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

5 GÜNLÜK ANTALYA HAVA DURUMU

616x321-mugla-ve-antalya-icin-kar-uyarisi-1642958163850

11 Ocak 15/12 Yağışlı

12 Ocak 14/11 Kuvvetli Yağmur

13 Ocak 14/12 Kuvvetli Yağmur

14 Ocak 14/11 Sağanak Yağmur

15 Ocak 15/11 Sağanak Yağmur


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Özer'den 'EYT' mesajı: Öğretmenler...Bakan Özer'den 'EYT' mesajı: Öğretmenler...
Okullar ne zaman kapanıyor? 2023 sömestır tatili ne zaman? İOkullar ne zaman kapanıyor? 2023 sömestır tatili ne zaman? İ
Bu hafta sonu sınav var mı?Bu hafta sonu sınav var mı?
Anahtar Kelimeler:
okullar tatil mi

En Çok Okunan Eğitim Haberler

BİLSEM ne zaman, sınav tarihi açıklandı mı?

BİLSEM ne zaman, sınav tarihi açıklandı mı?

EKPSS tercih başvuruları ne zaman bitiyor?

EKPSS tercih başvuruları ne zaman bitiyor?

YKS başvuruları ne zaman?

YKS başvuruları ne zaman?

2023 YKS ne zaman? ÖSYM YKS tarihi belli mi?

2023 YKS ne zaman? ÖSYM YKS tarihi belli mi?

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.