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Antalya'da oltaya takılan kum köpek balığı şaşkına çevirdi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Antalya'da canlı yem yöntemiyle avlanan bir balıkçı, Akdeniz sularında ender görülen kum köpek balığı yakaladı.

Antalya'da oltaya takılan kum köpek balığı şaşkına çevirdi

Antalya'da 9 yıldır "Poyraz Şahan" adlı teknesiyle balıkçılık yapan 54 yaşındaki Musa Şirinsürücü, Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nın yaklaşık 2 mil açığında canlı tral balığını yem yaparak avlanmaya başladı. Oltasına ağır bir balık takıldığını fark eden Şirinsürücü, yaklaşık yarım saatlik bir çabanın ardından oltasına takılan balığı su yüzeyine çıkarmayı başardı. Yakaladığının kum köpek balığı olduğunu gören Şirinsürücü ve yanındakiler, büyük şaşkınlık yaşadı.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 60 kilogram ağırlığındaki kum köpek balığı, olta iğnesi çıkarılarak denize bırakıldı. Kum köpek balığı bir süre sonra gözden uzaklaştı.

Teknedekiler yaşananları yanlarında bulunan kamerayla da görüntüledi.

"KUZU BALIĞI BEKLERKEN KUM KÖPEK BALIĞI ÇIKTI"

Balıkçı Şirinsürücü, yaptığı açıklamada, kuzu balığı yakalamak amacıyla av yaptıklarını söyledi.

Oltalarına büyük bir balık takılınca çok heyecanlandıklarını anlatan Şirinsürücü, "Kuzu balığı beklerken köpek balığı yakaladığımızı gördük. Çok şaşırdık, heyecanlandık. Bizim için farklı bir tecrübe oldu. Hayatımda ilk defa köpek balığı yakaladım. Balığı ait olduğu yere denize geri bıraktık. Nadir görülen bir balık olduğu için salmamız en doğrusuydu." diye konuştu

NADİR GÖRÜLÜYOR

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kum köpek balıklarının zaman zaman Akdeniz'de görüldüğünü belirtti. Kum köpek balıklarının zararsız olduğuna dikkati çeken Gökoğlu, şunları kaydetti:

"İnsana saldıran bir cins değil. Korkmaya gerek yok. Kıyı sulara zaman zaman giren bir tür. Akdeniz'de yıllar önce bu balıklar çok daha fazla görülüyordu. Popülasyonu azaldı. Nadir görülüyor. Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan bir balık. Akdeniz'de görülüyor olması güzel. Balıkçıların bu balıkları yakaladıklarında suya yeniden bırakması popülasyonun devam etmesi açısından çok önemli. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok güzel bir davranış. "


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Anahtar Kelimeler:
Antalya kum köpek balığı

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