Antalya'da oltaya takılan kum köpek balığı şaşkına çevirdi

Antalya'da 9 yıldır "Poyraz Şahan" adlı teknesiyle balıkçılık yapan 54 yaşındaki Musa Şirinsürücü, Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nın yaklaşık 2 mil açığında canlı tral balığını yem yaparak avlanmaya başladı. Oltasına ağır bir balık takıldığını fark eden Şirinsürücü, yaklaşık yarım saatlik bir çabanın ardından oltasına takılan balığı su yüzeyine çıkarmayı başardı. Yakaladığının kum köpek balığı olduğunu gören Şirinsürücü ve yanındakiler, büyük şaşkınlık yaşadı.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 60 kilogram ağırlığındaki kum köpek balığı, olta iğnesi çıkarılarak denize bırakıldı. Kum köpek balığı bir süre sonra gözden uzaklaştı.

Teknedekiler yaşananları yanlarında bulunan kamerayla da görüntüledi.

"KUZU BALIĞI BEKLERKEN KUM KÖPEK BALIĞI ÇIKTI"



Balıkçı Şirinsürücü, yaptığı açıklamada, kuzu balığı yakalamak amacıyla av yaptıklarını söyledi.

Oltalarına büyük bir balık takılınca çok heyecanlandıklarını anlatan Şirinsürücü, "Kuzu balığı beklerken köpek balığı yakaladığımızı gördük. Çok şaşırdık, heyecanlandık. Bizim için farklı bir tecrübe oldu. Hayatımda ilk defa köpek balığı yakaladım. Balığı ait olduğu yere denize geri bıraktık. Nadir görülen bir balık olduğu için salmamız en doğrusuydu." diye konuştu