Mynet Trend

Antalya'da psikolojik rahatsızlığı olan turist ortalığı birbirine kattı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 17.06.2019 16:55 | Son Güncelleme

Antalya Manavgat'ta tedaviden kaçtığı ve ilaçlarını almadığı öğrenilen İsveçli bir turist sokak ortasında adeta terör estirdi. Turist araçların önünü keserek, camlarını kırdı. Zorlukla etkisiz hale getirilen turistin o anları kameralara yansıdı.

Antalya Manavgat'ta Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesinde yaşanan olay vatandaşların sokağa dökülmesine neden oldu.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İsveç uyruklu olduğu öğrenilen bir turist bir anda caddede belirdi ve yolun ortasında gelen araçları durdurdu. Durmak istemeyen bazı araçların camlarını kıran turiste, araç sürücüleri ve evlerinden caddeye çıkan vatandaşlar müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, turisti kelepçeleyerek Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolüne götürdü.

ARAÇLARIN CAMLARINI KIRDI

Yol kesip araçların camını kıran şahsın, Manavgat Titreyengöl Bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otelde tatilini geçirmekte olan İsveçli Patrik Alexander Skold olduğu öğrenildi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen İsveçli turistin birkaç gündür ilaçlarını almadığı ve otelde olay çıkarmasının ardından 112 sağlık ekibi tarafından Manavgat Devlet Hastanesine getirilerek tedavi edilmek istendiği ancak tedaviyi kabul etmediği ve kaçtığı ortaya çıktı.

İsveçli Patrik Alexander Skold, Manavgat Emniyet Müdürlüğünde hakkında yapılan yasal işlemin ve verdiği zararları karşılayacağını belirtmesinin ardından oteline geri döndü. İsveçli turistin tatilinin bugün sona ereceği ve ülkesine döneceği bildirildi.

(İHA)

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
Kurtarılan karga sofraya misafir olduKurtarılan karga sofraya misafir oldu
İran'dan korkutan açıklama: Sınır 27 Haziran'da aşılacakİran'dan korkutan açıklama: Sınır 27 Haziran'da aşılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya isveçli turist

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginç yorum: Portakal demiş ki; 'kimsenin uvertürü olamam'

İlginç yorum: Portakal demiş ki; 'kimsenin uvertürü olamam'

Kanal D dizisi hakkında flaş gelişme! Final kararı verilmişti ama...

Kanal D dizisi hakkında flaş gelişme! Final kararı verilmişti ama...

Polis aradı hepsi koşarak geldi, kuyruk oldu…

Polis aradı hepsi koşarak geldi, kuyruk oldu…

Evsiz adam içi para dolu çanta buldu! Bakın sonra ne yaptı

Evsiz adam içi para dolu çanta buldu! Bakın sonra ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yirmi metre derinlikteki kuyuya düşen kadının kurtarılma anı kamerada

Yaşlı kadını böyle kurtardılar

'Cennet ada' orduya açıldı! Çevreciler ayaklandı

'Cennet ada' orduya açıldı! Çevreciler ayaklandı

Kurtarılan yavru karga yemek sofrasına misafir oldu

Kurtarılan karga sofraya misafir oldu

İran'dan korkutan açıklama: Sınır 27 Haziran'da aşılacak

İran'dan korkutan açıklama: Sınır 27 Haziran'da aşılacak

Motosiklet arkasında ipini tuttuğu atı kilometrelerce koşturdu

Böyle vicdansızlık görülmedi!

Dünyanın en küçük pandası doğdu

Dünyanın en küçüğü olarak kayda geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.