Mynet Trend

Antalya’da sıcak havada ücretsiz dondurma izdihamı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 29.06.2019 20:08 | Son Güncelleme

Antalya’da dondurma ustasının sokakta bıçak ve satırla kesip, ücretsiz dağıttığı 60 kiloluk dondurma izdihama neden oldu. Dondurma yarım saatte 2 bin kişiye dağıtıldı.

Antalya’da sıcak havada ücretsiz dondurma izdihamı

Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde dondurmacılık yapan Yaşar Büyükciğer, yaz sezonunun gelmesi ve Maraş dondurmasının tanıtımı için özel bir program hazırladı. Büyükciğer, 20 günde hazırladığı 60 kilogramlık dövme Maraş dondurmasını cadde üzerine çıkardı. Tezgaha asılan dev dondurma önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bıçak ve satırla 3 kişi tarafından kesilen dondurma, kadın, çocuk herkese külahlarla ikram edildi. 60 kilogramlık dondurma yarım saat içinde 2 bin kişiye ikram edildi.

dondurma2

"60 KİLOGRAM"

Gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren dondurma ustası Yaşar Büyükciğer, “Sezonun açılışını yaptık. Açılış nedeniyle halka dondurma tanıtımını yapıyoruz. Halkımız tatsın diye bir haftada hazırladım. 60 kilogram döve döve 20 günde yaptım. Ücretsiz olarak dağıtıyoruz. 2 bin kişiye dağıttık. Satır ve bıçakla kestik çok sert. Halkımızın gösterdiği ilgiden memnun kaldık.” dedi.

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
'İntihar edeceğim' diye çağırdı sonrası korkunç'İntihar edeceğim' diye çağırdı sonrası korkunç
Marmaris'te dehşete düşüren olay! Ateşe verdilerMarmaris'te dehşete düşüren olay! Ateşe verdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya dondurma izdiham

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

Eşi yatak odasına girince büyük şok yaşadı!

Eşi yatak odasına girince büyük şok yaşadı!

Şişli'de inanılmaz anlar! Kimse ne olduğunu anlamadı

Şişli'de inanılmaz anlar! Kimse ne olduğunu anlamadı

İş adamının cenazesinde şok! Helallik istenince...

İş adamının cenazesinde şok! Helallik istenince...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İntihar edeceğim' diye çağırdığı eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti

'İntihar edeceğim' diye çağırdı sonrası korkunç

Marmaris'te dehşete düşüren olay! Ateşe verdiler

Marmaris'te dehşete düşüren olay! Ateşe verdiler

Eşi yatak odasına girince büyük şok yaşadı!

Eşi yatak odasına girince büyük şok yaşadı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetmen koltuğuna oturdu

İmamoğlu yönetmen koltuğuna oturdu

Avcılar'da sahte polisler 3 kadını gasp etti

İstanbul'da 'sahte polis' dehşeti!

Dev çekirge Adıyaman’da görüldü

Şimdi de Adıyaman'da görüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.