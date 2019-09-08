Antalya'da Vali istedi, 30 milyon yıllık mağarada ezan okundu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin doğal güzelliklerine dikkati çekmek ve turizm potansiyelinin arttırılması için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç, Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç ve çok sayıda davetliyle Antalya- Burdur il sınırındaki Kocain Mağarası'na tanıtım gezisi düzenledi.

Mağara girişinde Kocain'le ilgili bilgiler alan Vali Karaloğlu, Türkiye'nin en büyük girişine ve galerisine sahip yaklaşık 30 milyon yıllık mağarada rehberler eşliğinde yürüdü. Vali Karaloğlu ve beraberindeki protokol, mağaranın karanlık olması nedeniyle ışıklı kaskla gezdi.

MAĞARADA EZAN VE KASİDE OKUNDU

Mağaranın akustiğini görmek isteyen Vali Karaloğlu, ziyarette kendilerine eşlik eden Muratpaşa Cami İmamı Hatibi İrfan Keskin'den ezan ve kaside okumasını istedi. Hem ezan, hem de kaside okunan mağaranın akustiği kalabalık tarafından oldukça beğenildi.