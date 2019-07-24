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Antalya'da yaya geçidindeki kaza kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 24.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı. Biri tedbir amaçlı, 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Erdoğan ve Ayşe Arıhan'a, Turan Yılmaz yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ayşe Arıhan ayağa kalkarken, Hüseyin Erdoğan ise yaralandı. Çevredekilerin tepkisi üzerine sürücü Turan Yılmaz, otomobilden çıkamadı.

İhbar üzerine gelen ambulansla Hüseyin Erdoğan tedavisinin yapılması, Ayşe Arıhan da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Erdoğan ve Arıhan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAMERA KAYDETTİ

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 1'i kadın 3 kişi, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken, şehir içi minibüsün durakladığı görülüyor. Minibüsün yan şeridinden hızını kesmeden gelen otomobil, Hüseyin Erdoğan ve Ayşe Arıhan'a çarpıyor. Diğer yaya ise yolun diğer tarafına kaçarak kurtuluyor. Bazı vatandaşların tepki gösterdiği sürücü Turan Yılmaz'ın, korunmak için kendisini otomobile kilitlediği görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yaya Geçidi Antalya kaza

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