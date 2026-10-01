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Yapay zeka ile timsah görüntüsü oluşturan kişi hapis cezasıyla karşı karşıya

Singapur'da yapay zeka ile oluşturulan sahte timsah görseli paniğe yol açtı. Görüntüde gölde timsah görüldüğü anların gerçek sanılması üzerine ekipler arama başlattı ve tüm faaliyetler durduruldu. Görseli hazırlayan 30 yaşındaki kişi hakkında dava açıldı.

Yapay zeka ile timsah görüntüsü oluşturan kişi hapis cezasıyla karşı karşıya

Singapur'da bir parktaki gölde timsah bulunduğunu gösteren görüntüyü yapay zeka kullanarak oluşturan 30 yaşındaki kişi ülkede paniğe yol açtı.

CNA'nın haberine göre, Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin, ülkenin en büyük baraj göllerinden birinde timsah görüldüğüne dair yapay zeka uygulaması üzerinden bir görsel oluşturdu.

Ye Lin'in görseli bir polis memuruna göndermesi üzerine gölde geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı ve göldeki tüm faaliyetler durduruldu.

Yapay zeka ile timsah görüntüsü oluşturan kişi hapis cezasıyla karşı karşıya 1

GEÇMİŞİNİ SİLMESİ İŞE YARAMADI

Olaydan bir gün sonra ise görselin sahte olduğu anlaşılırken, Ye Lin'in de yapay zeka uygulamasından tüm geçmişini sildiği belirlendi.

Mahkeme, Ye Lin'e "yanlış bilgiyi yayma" ve "adaletin işleyişini engelleme" suçlamaları yöneltti.

Ye Lin, bu suçlamalar nedeniyle 10 yıla kadar hapis, 8 bin dolara kadar para ya da hem hapis hem para cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Singapur timsah
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