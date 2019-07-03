Antalya'daki doğal havuzlar turistlere benzersiz bir atmosfer sunuyor

Deniz dalgalarıyla dolan ve sürekli olarak sirkülasyon yapan havuzlara gelen ziyaretçiler, Akdeniz’in turkuaz sularına kendilerini bırakıyor. Doğal atlama noktalarının bulunduğu bölgede çocukların da rahatlıkla yüzebileceği alanlar bulunuyor.
Serinlemek ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği doğal havuzlar kış aylarında da ayrı bir güzelliğe bürünüyor. (İHA)
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