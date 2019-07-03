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Antalya'daki doğal havuzlar turistlere benzersiz bir atmosfer sunuyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 03.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine gidenler hayran kaldıkları güzelliklerle karşılaşıyor. Koru Sahili'ni ziyaret eden turistler, kayalıklardan oluşan doğal havuzlarda zaman geçiriyor. Birbirinden eşsiz fotoğraflar çeken yerli-yabancı onlarca turist unutulmaz manzaralarla buluşuyor.

Antalya'daki doğal havuzlar turistlere benzersiz bir atmosfer sunuyor

Deniz dalgalarıyla dolan ve sürekli olarak sirkülasyon yapan havuzlara gelen ziyaretçiler, Akdeniz’in turkuaz sularına kendilerini bırakıyor. Doğal atlama noktalarının bulunduğu bölgede çocukların da rahatlıkla yüzebileceği alanlar bulunuyor.

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Serinlemek ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği doğal havuzlar kış aylarında da ayrı bir güzelliğe bürünüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya sahil doğal havuz

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