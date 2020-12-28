Antalya gezilecek yerler - Birbirinden güzel 19 yer

Turizm cenneti, Akdeniz'in güzeli Antalya... Türkiye'nin en büyük otellerinin bulunduğu, tatil ve seyahat tutkunlarının gözdesi olan kıymetli şehrimizde görülecek ne çok yer var. Antalya gezilecek yerler içinde kültür turizmi isteyen de aradığını fazlasıyla buluyor, doğa turizmi isteyen de.O halde kulak verin navigasyonun sesine; rota oluşturuluyor, istikamet Akdeniz'e! ANTALYA PLANI YAPMADAN ÖNCE Antalya kocaman bir şehir ve bir çok ilçesi var. Kaş, Kalkan, Belek, Alanya, Kemer, Olimpos gibi her biri ayrı turistik olan bu ilçeleri ve Antalya merkez gezilecek yerleri tek seferde gezmek pek mümkün olmayabilir. Hangi bölge size daha uygunsa, o dönemki seyahat beklentinizi karşılayacaksa oraya bir plan yapmak daha sağlıklı olacaktır. Bu bölümde Antalya seyahati planlamadan önce bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken şeyleri yazacağım. Antalya'ya nasıl gidilir?

Antalya'ya uçakla ulaşabilirsiniz. Antalya Havalimanı'na indikten sonra araç kiralama seçeneğini düşünebilirsiniz. Ya da Havaş ile şehir merkezine ulaştıktan sonra ilçelere giden minibüslere binebilirsiniz.

Antalya'ya ne zaman gidilir?

Aslında nasıl bir seyahat şekli planladığınıza göre değişir. Yaz tatili için gidecekseniz Mayıs ayından Eylül sonuna kadar 5 aylık bir zaman dilimi içinde tatilinizi gerçekleştirebilirsiniz. Seyahat etmek, gezmek için gidecekseniz kavurucu yaz sıcakları ve nem sizi per perişan edebilir. O nedenle bahar aylarını tercih ederseniz çok daha konforlu şekilde gezebilirsiniz. Bayram dönemlerinde aşırı kalabalık olduğunu hatırlatmak isterim. Fotoğraf çektirmek için sıra beklemek ya da yüzerken kulacınızın birine çarpmasını istemiyorsanız Antalya tatilinizi başka bir zamana planlamanızı öneririm. Antalya'da konaklama

Bu kadar gelişmiş bir şehirde elbette yüzlerce konaklama tesisi bulunuyor. 5 yıldızlı herşey dahil konseptte hizmet veren kapsamlı tesisler, butik oteller, bungalovlar, camping alanları ve daha neler neler... Antalya'da her bütçeye ve her zevke yönelik konaklama imkanı mevcut. Bizzat konakladığım Finike'de bulunan Turkuaz Köy inanılmaz keyifli bir oteldi. Gönül rahatlığıyla öneririm. Kaş bölgesinde konaklayacaksanız da Miramar Pansiyon'u tavsiye ederim. Tertemiz ve konforlu bir aile işletmesi.

Antalya'da yeme içme

Bazı şehirlerin tüm dünyaca bilinen tanınan lezzetleri kadar net bir cevabı yok Antalya'da ne yenir sorusunun. Ama güzel lezzetleri var elbette. Antalya gezinizi güzel lezzetlerle taçlandırmak isterseniz tadabileceğiniz lezzetler; Serpme börek

Piyaz/Köfte

Hibeş

Keşkek

Hülüklü çorba ANTALYA GEZİLECEK YERLER Yaz tatillerinin vazgeçilmezi olsa da deniz, kum, güneş üçlüsünden ibaret olmayan bu şehir enfes doğal güzellikler, tarihi ve kültürel değerler de vadediyor. Bu kocaman şehirde gezilip görülecek onlarca yer var. Antalya gezilecek yerleri bölgelere ayırarak yazacağım. Böylece doğrudan ilginizi çeken bölüme inip o kısmı okuyabilirsiniz. ANTALYA GEZİLECEK YERLER MERKEZ KALEİÇİ

Kaleiçi, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde yer alan deniz ve kara surları tarafından kuşatılan kent merkezi'ne verilen isim. Kaleiçi'nin sokakları ve yapıları Antalya tarihinin izlerini günümüze kadar getiriyor. Tarihi evlerin önemi sadece mimari açıdan değil, aynı zamanda insanların yaşam şekli, davranışları, gelenekleri ve sosyal yönleri konusunda da çok yararlı bilgiler aktarıyor. Antalya Kaleiçi gezilecek yerler;

Hadrian Kapısı

Mermerli Plajı

Saat Kulesi

Asansör

Yat Limanı

Suna-İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi

Hıdırlık Kulesi

Karaalioğlu Parkı

Cam Teras ve Keçili Park Kaleiçinde bulunan otellerde konaklayarak bölgenin ruhunu daha iyi hissedebilirsiniz. Ayrıca Kaleiçi'nde yemek yiyebileceğiniz güzel restoranlar da bulunuyor. ANTALYA MÜZESİ

Antalya gezilecek yerler içinde benim için en unutulmazlardan biri Antalya Müzesi. 1922 yılında öğretmen Süleyman Fikri Erten tarafından Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bölgeye gelen işgal güçlerinin yağmasından kurtarılan eserlerin korunması amacıyla kurulmuş. İlk olarak Kaleiçi’nde bulunan Alaaddin Cami’de, daha Sonra Yivli Cami’de yer alan Müze 1972 yılında bugünkü binasına taşınmış. Antalya Müzesi 14 sergi salonu ile heykel ve değişik eserlerin sergilendiği açık hava galerileri ve bahçeden oluşuyor. Evet müzede hepsi birbirinden kıymetli eserler sergileniyor ama ne yalan söyleyeyim Perge Antik Kenti'nden çıkarılan heykeller müzedeki diğer parçalardan rol çalıyor. Heykel salonuna girdiğiniz anda nutkunuz tutuluyor. Antalya Müzesi giriş ücreti 45 TL. Müze kart geçerli. Ziyaret saatleri; Yaz Dönemi

1 Nisan - 1 Ekim

Açılış Saati: 08:30

Kapanış Saati: 18:45

Kış Dönemi

1 Ekim - 1 Nisan

Açılış Saati: 10:00

Kapanış Saati: 16:00 ANTALYA ÇEVRESİ GEZİLECEK YERLER Bu bölümde Antalya şehir merkezine çok da uzak olmayan, Antalya civarı gezilecek yerleri yazıyorum. Daha aşağıda Antalya Serik gezilecek yerler ve Antalya gezilecek yerler Manavgat'ı da bulabilirsiniz. AŞAĞI DÜDEN ŞELALESİ

Antalya'da 2 tane Düden Şelalesi bulunuyor. Antalya yakınlarında gezilecek yerlerden olan Aşağı Düden Şelalesi diğer adıyla Karpuzkaldıran Şelalesi Lara yakınlarında şehir merkezine 8 km. uzaklıkta yer alıyor. Bu bölümü yaklaşık 40 metrelik falezlerden denize dökülüyor. Işık kırılmasıyla gökkuşağı da oluşan şelale ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor. Şehrin orta yerinde, çevresinde binalar olan Aşağı Düden Şelalesi ilginç bir görüntü oluşturuyor. Şelaleyi izlemek için yapılan seyir terası bölümünden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Konum olarak merkezi bir yerde olduğu için otopark, kafeterya, büfe gibi olanaklar da mevcut. Aşağı Düden Şelalesi'ne bir giriş ücreti bulunmuyor. Günün dilediğiniz saati ziyaret edebilirsiniz.

YUKARI DÜDEN ŞELALESİ

Antalya şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Düden Şelalesi Kepez ilçesinin Varsak Mahallesi’nde yer alıyor. Düden Şelalesi Aşağı ve Yukarı Düden olmak üzere iki farklı kola ayrılıyor. Adını Düden Çayı’ndan alan şelalenin denize akan kolunu az önce bahsettiğim Aşağı Düden Şelalesi oluşturuyor. Yukarı Düden Şelalesi ise mesire ve piknik alanı olduğu için daha uzun ve keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alan. Antalya çevresinde gezilecek yerler içinde en ideal seçeneklerden biri olan Yukarı Düden Şelalesi'ne giriş ücreti 5 TL. Her gün ziyarete açık olan şelalenin ziyaret saatleri yazın 08.00-19.00 kışın 08.00-18.00 arası. KURŞUNLU ŞELALESİ

Doğa Antalya'ya nasıl cömert davranmış bakar mısınız. Say say bitmiyor şelaleleri. Antalya gezilecek doğal yerler arasındaki en önemli adreslerden birisi de Kurşunlu Şelalesi. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan şelale, 1986 yılında keşfedildikten sonra tabiat parkı haline getirilip ziyarete açılmış.

Kurşunlu Şelalesi'nin çevresindeki zengin flora ve faunası, temiz havası, büyüleyici manzarası burayı doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, günübirlik ziyaret, piknik için ideal bir yer yapıyor. Tabiat parkı içinde yürüyüş yaparken tavşan, sincap, ağaçkakan, kaplumbağa ve diğer küçük hayvanlarla karşılaşabilirsiniz. Ziyaretçiler için seyir terasları, oyun alanları, araç parkı ve diğer imkanlar da Kurşunlu Şelalesi'nde bulunuyor. Antalya civarı gezilecek bir güzellik olan Kurşunlu Şelalesi giriş ücreti 10 tl, indirimli ücreti 5 TL. Yılın her mevsimi gezebileceğiniz şelalenin ziyaret saatleri 09.00-18.00. PERGE ANTİK KENTİ

Perge Antik Kenti Antalya şehir merkezinin 17 kilometre doğusunda bulunan Aksu ilçesinde yer alıyor. Hitit Dönemi'nde varlığını sürdürdüğüne inanılan ve "Parha" diye bilinen kent Roma Dönemi'nde Anadolu'nun en düzenli kentlerinden biri olmuş. Mimarisi ve mermer heykeltıraşlığı ile ünlü olan antik kentte yapılan kazılarda ortaya çıkarılan heykeller Antalya Müzesi'nde sergileniyor ve müzeyi en önemli heykel müzelerinden biri haline getiriyor.

15 bin izleyici kapasiteli tiyatro oldukça iyi korunmuş. Perge Antik Kenti'nin bir diğer temel yapısı olan stadyum, Türkiye’nin en iyi korunmuş stadyumlarından biri. Antalya gezilecek tarihi yerler içinde oldukça önemli olan Perge Örenyeri giriş ücreti 50 TL. Haftasonu kapalı olan antik kentin ziyaret saatleri; Yaz Dönemi

1 Nisan - 1 Ekim

Açılış Saati: 08:30

Kapanış Saati: 18:30 Kış Dönemi

1 Ekim - 1 Nisan

Açılış Saati: 10:00

Kapanış Saati: 16:00 ANTALYA SERİK GEZİLECEK YERLER ASPENDOS ANTİK KENTİ

Antalya - Alanya karayolunun 44'üncü kilometresinden kuzeye dönen yolun 2'nci kilometresinde yer alan Aspendos Antik Kenti, tüm Akdeniz dünyasının en iyi korunmuş Roma Dönemi tiyatrosuna sahip. Aspendos, bölgenin en büyük nehirlerinden Köprüçay (Antik Eurymedon) yakınlarındaki tepe düzlüğünde kurulmuş. Aspendos, M.Ö. 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulmuş ve antik devrin mamur zengin kentlerinden biriymiş. Buradaki tiyatro M.S. 2. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilmiş. Kentte ziyaret edilecek diğer yapılar arasında stadyum, su kemeri, agora, hamam, akropol bulunuyor.

Antalya Serik gezilecek yerler Aspendos Antik Kenti ile bir başka güzel. Bu ören yerini ziyaret etmek isterseniz Aspendos giriş ücreti 45 TL. Müze kart geçerli. Aspendos Ören Yeri ziyaret saatleri;

Yaz Dönemi

1 Nisan - 1 Ekim

Açılış Saati: 08:00

Kapanış Saati: 18:45 Kış Dönemi

1 Ekim - 1 Nisan

Açılış Saati: 10:00

Kapanış Saati: 16:00 ZEYTİNTAŞI MAĞARASI

Zeytintaşı mağarası Antalya’ya bağlı Serik ilçesinin 15 km kuzeyinde bulunan Akbaş köyünün gökçeler mahallesinin güneydoğusunda, Zeytinlitaş tepenin güney yamacında yer alıyor. Mağaraya Serik’ten üründü-deniz tepesi- kızıllar- gökçeler- akbaş yolunu takip ederek ulaşabilirsiniz. Mağara Antalya’ya 54 km, Serik’e 16 km, Aspendos’a 10 km mesafede. Zeytintaşı Mağarası Antalya gezilecek doğal yerler içinde bulunuyor. Giriş ücreti şahıs 8.5 TL, indirimli 4 TL. Koronavirüs sürecinde mağaraya tek seferde 3, 4 kişi alıyorlar. Ayrıca mağaranın içinde fotoğraf ve video çekmek yasak. Sarkıt ve dikitlere de dokunulması uygun görülmüyor. ANTALYA MANAVGAT GEZİLECEK YERLER KÖPRÜLÜ KANYON

Köprülü Kanyon Milli Parkı, Antalya ili Manavgat ilçesinin 63 km kuzeybatısında, Antalya ilinin 85 km kuzeydoğusunda yer alıyor. Manavgat ilçesi sınırları içinde bulunan Köprüçay (Köprü) nehri ve tarihi Selge kentinin bulunduğu yerde 366.140 dekarlık bir alanı kapsayan bu yöre, 1973 yılında Milli Park olarak ayrılmış ve ilan edilmiş. Köprülü Kanyon, kaynak değerini oluşturan Köprüçay’ın Bolasan köyü ile Beşkonak arasında meydana getirdiği yarma vadi, 14 km uzunluğu ve 100 m’yi aşan duvar yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biri.

Antalya Manavgat gezilecek yerler içinde bulunan Köprülü Kanyon'da vaktinizi dolu dolu geçirebileceğiniz bir çok aktivite mevcut. Türkiye’nin en önemli rafting rotalarından biri olan Köprüçay üzerinde rafting, kano ve kanyoning (kanyon geçişi) sporları olmak üzere; yüzme, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, bisiklet, olta balıkçılığı, kampçılık, fotoğrafçılık, piknik, jeep safari gibi çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz. Köprülü Kanyon'a giriş ücretsizdir. SELGE ANTİK KENTİ

Selge Antalya İli, Manavgat ilçesi, Altınkaya (Zerk) Mahallesi’nde yer alıyor. Selge Antik Kenti ormanları, doğa harikası kanyonları olan Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor. Yöre MÖ 547 Pers istilası öncesinde Lidya Krallığı’na bağlıymış. M.Ö. 334’te Makedonyalı İskender gelene kadar da Pers egemenliği altında olmuş; İskender’e zorluk çıkarmayışının ödülünü ise Helenistik Dönem’de (M.Ö.330 - M.S.30) bağımsızlık kazanarak almış. Strabon’a göre, en parlak zamanını Roma Dönemi’nde yaşamış. Gymnasium, stoa, stadium ve bazilika kalıntıları günümüze kadar gelmiş. Antalya'da gezilecek tarihi yerlerden biri olan Selge Antik Kenti'ne giriş ücretsiz. Ziyaret saati sınırlaması da bulunmuyor.

MANAVGAT ŞELALESİ

Batı Torosların doğu yamaçlarından doğan, Sorgun bölgesindeki boğazdan Akdeniz’e karışan ve büyük yeraltı sularından beslenen 93 km uzunluğundaki Manavgat Nehri, 4 metrelik falezlerden dökülen Manavgat Şelalesi'ni oluştuyor. Bir çok balık ve kuş türüne ev sahipliği yapan Manavgat Nehri, bir çok ağaç türü ve zengin bir bitki çeşitliliğine de sahip oluşuyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Manavgat Belediyesi, şelalenin çevresini doğal yapıya uygun çevre düzenlemesi yaparak turizme yeniden kazandırdı. Manavgat Şelalesi’nde, tüm ziyaretçilerin keyifle gezebileceği ve hizmet alabileceği restoran, büfe, dinlenme yerleri ve seyir terasları gibi alanlar bulunuyor. Antalya gezilecek yerler listenize muhakkak eklemeniz gereken şelale çevresinde düzenleme yapıldıktan sonra bu alana bir giriş ücreti alınmaya başlandı. Manavgat Şelalesi giriş ücreti 2020 yılı için 10 TL. SİDE ANTİK KENTİ

Antik dönemde Pamfilya’nın en önemli liman kenti olan Side, Antalya’nın 80 kilometre doğusunda, Manavgat’ın 7 kilometre güneybatısında bulunan 350-400 metre genişliğinde bir yarımada üzerinde kurulmuş.

Side antik kentinde Side Tiyatrosu ve Side Müzesi dışında kalan yerler için bir giriş ücreti bulunmuyor. Side Tiyatrosu kendine özgü mimarisiyle Anadolu'daki tek örnek sayılıyor. Side Antik Kenti içinde bulunan Side Müzesi'ni de gezmenizi öneririm. Restorasyonla müzeye çevrilen bir Roma Hamam binasında müze koleksiyonunu görebilirsiniz. Müze 1946-1966 yıllarında Ord. Prof Dr, Arif Müfid MANSEL başkanlığında yürütülen Side kazılarından çıkan eserlerden oluşuyor. Side Müzesi Türkiye'de bir köyde açılan ilk müze olma ünvanını taşıyor. Side tiyatrosu giriş ücreti 45 TL. Side Müzesi giriş ücreti ise 25 TL. Her ikisi için de müze kart geçerli. SİDE APOLLON-ATHENA TAPINAĞI

Roma Barışı olarak bilinen dönemde inşa edilen iki tapınaktan biri Side Apollon Tapınağı’dır. Bu tapınak adını; ışık, güzellik ve sanat tanrısı olarak hafızalarımıza kazınmış, Side kentinin baş tanrılarından olan Apollon’dan alıyor. MS 150 yıllarına dayanan tarihiyle Apollon Tapınağı, tarihi kalıntılarıyla Antalya gezilecek yerler içinde gerçekten görülmeye değer bir miras. Tadilat nedeniyle geçici olarak kapalı.

ANTALYA KEMER GEZİLECEK YERLER PHASELİS ANTİK KENTİ

Phaselis Antik Kenti'nin Akdeniz’e uzanan küçük bir yarımada üzerinde İ.Ö. 7'nci yüzyılda Rodoslu kolonistlerce kurulduğu tahmin ediliyor. Coğrafi konumu önemli bir liman kenti olduğunu gösteriyor. Limanları, agoraları ve şehir sikkeleri üzerindeki gemi betimlemeleri Phaselis’in ticari liman şehri olduğunu gösteriyor. Günümüze ulaşan yapıları su kemerleri, hamam, tiyatrodur. Tarihçiler şehrin baş tanrıçasının savaşın ve bilgeliğin tanrıçası Athena olduğunu yazarlar. Henüz bulunmamış Athena Tapınağı ve diğer önemli yapıların bugün ormanla kaplı akropol tepesinde yer aldığı düşünülüyor. Phaselis Örenyeri giriş ücreti 45 TL. Müze kart geçerli. Phaselis Antik Kenti ziyaret saatleri;

Yaz Dönemi

1 Nisan - 1 Ekim

Açılış Saati: 08:00

Kapanış Saati: 18:30 Kış Dönemi

1 Ekim - 1 Nisan

Açılış Saati: 10:00

Kapanış Saati: 16:00 GÖYNÜK KANYONU

Göynük Kanyonu, muhteşem doğası, ağaçları, şelaleleri ve havuzları ile doğayı ve doğa sporlarını sevenler için adeta bir cennet. Antalya gezinize biraz heyecan ve adrenalin katmak isterseniz adres Göynük Kanyonu.

Yaklaşık 4,5 km’lik bir etaba sahip Göynük Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yapabilir, kanyonun sularında yüzebilir, şelaleleri görebilirsiniz. Kanyon alanı içinde zipline da yapabilirsiniz. Göynük Kanyonu zipline fiyatı 85 TL. Göynük Kanyonu giriş ücreti 11 TL. Göynük Kanyonu Eco Fun Adventure Park adlı özel bir işletme tarafından işletiliyor. Kanyon safari yapmak için ekipman almak zorunlu olduğu kısım için giriş ücreti 85 TL. TAHTALI DAĞI (OLYMPOS DAĞI)

Tahtalı Dağı Batı Toroslar'da, Bey Dağları grubunun içinde, Teke Yarımadası'nda yer alıyor. Antalya sınırlarında, Kemer'in güneybatısı, Tekirova'nın batısında kalıyor. Antik devirlerde, pek çok başka dağ ile birlikte, tanrıların dağı anlamında Olympos/Olympus Dağı adı verilmiş. Kemer gezilecek yerler listesinin yerli yabancı en çok turist çeken yerlerinden birisi Olympos Dağı. Burada dağın zirvesine kadar çıkan teleferik hizmeti bulunuyor. 726 metreden, 2365 metre yüksekliğe kadar, 4350 metre uzunluğunda yol çıkılabiliyor. Olympos teleferik, bu uzunluğu ile dünyanın sayılı uzunlukta teleferiklerden biridir.

Kemer ilçe merkezi ile Olympos Teleferik alt istasyon arası mesafe 15 km. Olympos Teleferik giriş ücreti çift yön 95 TL. 7-12 yaş arası için 47,5 TL, 0-6 yaş için ücretsiz. Teleferikte gün doğumu ya da gün batımı gibi özel bir ana şahitlik etmek isterseniz fiyatlar değişiyor. Gün doğumu için 120 TL, gün batımı için 165 TL ücret ödemek gerekiyor. ANTALYA DEMRE GEZİLECEK YERLER KALEKÖY( SİMENA ANTİK KENTİ)

Şirin bir turizm kasabası olan Kaleköy, geçmişi M.Ö 4. YY’a kadar uzanan küçük bir Likya Kenti. Simena’ya karayolu ile ulaşım yok denilebilir. Tekneyle ulaşılabilen Simena sahip olduğu kale ve lahit mezarlarıyla biliniyor. Demre gezilecek yerler listelerinin olmazsa olmazı Simena. Kekova tekne turlarının da önemli bir durağı. Ayrıca köyde butik konaklama seçenekleri ve restoranlar da bulunuyor. Burada birkaç günlük bir tatil yılın tüm yorgunluğunu unutturacak cinsten. Kaleköy'de bulunan Simena Antik Kenti'ni ziyaret etmek isterseniz 14 TL giriş ücreti bulunuyor. Müze kart geçerli. Ayrıca Simena Ören Yeri ziyaret saatleri;

Yaz Dönemi

1 Nisan - 1 Ekim

Açılış Saati: 10:00

Kapanış Saati: 19:00

Kış Dönemi

1 Ekim - 1 Nisan

Açılış Saati: 08:30

Kapanış Saati: 17:30 MYRA ANTİK KENTİ

Bugünkü Demre ilçe merkezi ve civarında yer alan Myra Antik Kenti, aynı adı taşıyan ova üzerinde kurulmuş. Myros Nehri'nin (Demre Çayı) batısındaki ulaşıma elverişli kanal ile şehrin denizle bağlantısı sağlanıyormuş. Kanalın diğer yanında yer alan Andriake (Çayağzı) Limanı'ndan da bölgenin deniz ulaşımı ve ticareti yürütülüyormuş. Myra Antik Kenti özellikle Likya Dönemi kaya mezarları, Roma Dönemi tiyatrosu ve Bizans Dönemi Aziz Nikolaos Kilisesi (Noel Baba) ile ünlü. Likyalıların ahşap ev mimarisinin kaya mezarlarına en iyi uyarlanmış örnekleri olan Myra mezarlarının içinde, ölüyü ve yakınlarını betimleyen kabartmalı mezar, en ilginç örneklerden biri. Ayrıca yine kabartmalı veya kitabeli bir çok kaya mezarını, kayalığın güneye bakan yüzünde görebilirsiniz. Antalya gezilecek yerler listenize muhakkak eklemenizi tavsiye ederim. Myra Örenyeri giriş ücreti 45 TL. Müze kart geçerli. Ziyaret saatleri;

Yaz Dönemi

1 Nisan - 1 Ekim

Açılış Saati: 08:30

Kapanış Saati: 18:45