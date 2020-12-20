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Antalya, Muğla, Isparta ve Burda'da sessizlik hakim

ANTALYA HABERLERİ  | 20.12.2020 11:18 | Son Güncelleme

Antalya, Muğla, Isparta ve Burda'da sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya, Muğla, Isparta ile Burdur'da cadde, sokak ve sahiller sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Antalya'da normalde trafik yoğunluğu yaşanan Işıklar, Güllük, Konyaaltı caddeleri ile 100. Yıl Bulvarı'nın sakin olduğu görüldü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları da çok az kişiye ev sahipliği yaptı. Kısıtlamdan muaf tutulan turistler plajlarda güneşlendi, bazıları zaman zaman denize girdi.

Kentin en hareketli yerlerinden birisi olan Kaleiçi ve Yatlimanı bölgesinin de oldukça tenha olduğu dikkati çekti.

Polis ve jandarma ekipleri, oluşturdukları kontrol noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ile Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Bölgedeki sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Burdur ve Isparta'da da vatandaşların kalabalık bulunduğu cadde ve meydanların boş kaldığı görüldü.

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