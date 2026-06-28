Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Antalya'nın en popüler noktası açıklandı: Zirveyi kimse tahmin edemedi

Antalya'da tatil yapan yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği noktalar belli oldu. TÜBİTAK destekli araştırmada, 600'den fazla turistle gerçekleştirilen anket sonucunda tarihi dokusuyla Kaleiçi listenin zirvesine yerleşirken, aquaparklar ve Lara Sahili de en çok ziyaret edilen destinasyonlar arasında öne çıktı.

Antalya'nın en popüler noktası açıklandı: Zirveyi kimse tahmin edemedi

Antalya'da özel bir üniversitenin Turizm Fakültesi'nden Doç. Dr. Oğuz Doğan, Doç. Dr. Caner Ünal, Doç. Dr. Gözdegül Başer ve Dr. Evla Mutlu'nun TÜBİTAK destekli projesinde, Antalya'da tatilini tamamlayan 611 turistle, 'Her Şey Dahil Tatilin Turist Ziyaret Ağına Etkisi: Antalya İli Örneği' başlıklı bir proje gerçekleştirildi.

Antalya nın en popüler noktası açıklandı: Zirveyi kimse tahmin edemedi 1

İLK SIRADA KALEİÇİ VAR

Proje kapsamında Antalya Havalimanı'nda tatil dönüşü 611 turiste sorular yöneltildi. Yılda 17 milyon civarında turistin ağırlandığı ve yüzde 50'ye yakınını Rus ve Almanların oluşturduğu Antalya'daki ankette, projeye alınan turistlerin yüzde 48'ini Ruslar, yüzde 27'sini Almanlar ve yüzde 25'i diğer ülkelerden gelenlere yönelik gerçekleştirildi.

Ankete göre turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında Kaleiçi gelirken, aquaparklar ikinci, Lara sahili ise üçüncü sırada yer aldı. Ankete göre turistlerin en çok ziyaret ettiği diğer turistik merkezler Hadrian Kapısı, Aspendos, Düden Şelalesi ve Konyaaltı sahili olarak sıralandı.

Antalya nın en popüler noktası açıklandı: Zirveyi kimse tahmin edemedi 2

HER ŞEY DAHİL TURİSTİ

Projede 'Her şey dahil' hizmetiyle Antalya'ya gelen turistlerin ziyaret noktalarını ortaya koymayı amaçladıklarını belirten Dr. Evla Mutlu, "Bunu merak etmemizin sebebi medyada da popüler olan bir tartışma var, turistlerin otellerinden çıkmaması, dışarıyla etkileşime geçmemesi ve aslında Antalya'yı ne kadar tanıdığına yönelik bir soru işaretimiz var. Biz de bunu somut verilerle ölçebilmek istedik. Bunu yaparken de Sosyal Ağ Analizi adlı bir analizden faydalandık. Bunun için insanlara nereleri gezdiğini soruyorsunuz. Anketimizin temeli de bundan oluşuyor. Bu sorunun yanında ekonomik kısmında anlayabilmek için 'Ne kadar bir bütçeniz vardı?' diye de ekledik ve tabii demografik özellikler dediğimiz yaş, cinsiyet, ırk gibi özellikleri de toparladık" dedi.

Antalya nın en popüler noktası açıklandı: Zirveyi kimse tahmin edemedi 3

HAVALİMANINDA ANKET YAPILDI

Bu anketin turistlerin tatilini tamamladıktan sonra dönüşte Antalya Havalimanı'nda yapılabildiğini anlatan Dr. Evla Mutlu, bu ziyaret noktalarının da tarihi yerler, turistik çekicilikler, restoranlar gibi sınıflandırıldığını söyledi.

Dr. Evla Mutlu, "Böylece elimizde bu kişi hangi otelde kaldı veya otellerde kaldı ve nereleri ziyaret etti diye bir ağ oluştu. Bu ağı Antalya haritası üzerine konumlandırabildik. Böylece elimizde bir ağ haritası oluştu. Yani amacımız şuydu; her şey dahil olarak her şey dahil paketle gelen turist ve bireysel olarak gelen turistin ziyaret ağı arasında nasıl bir farklılık var? Projemiz her şey dahil programı ile gelen turistin nerelere dağıldığını somut verilerle gösterebilmek açısından büyük bir önem taşıyor" dedi.

Antalya nın en popüler noktası açıklandı: Zirveyi kimse tahmin edemedi 4

ANTİK KENTLER SIRALAMASI

Proje kapsamındaki anketin sonuçları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Caner Ünal, ankete göre Antalya'ya gelen turistler için Kaleiçi'nin en gözde nokta olduğunu açıkladı.

Antalya nın en popüler noktası açıklandı: Zirveyi kimse tahmin edemedi 5

Doç. Dr. Ünal, "Antik kentlerde birinci sırada Kaleiçi, ikinci sırada Aspendos, üçüncü sırada Side, Alanya, Patara, Olimpos olarak devam ediyor. Sonuçlarımız özellikle turistlerin en çok Kaleiçi bölgesini ziyaret ettiğini ortaya çıkardı. Özellikle kültür turizmi açısından bu sonuçlar çok önemli. Turistik çekicilikler bakımından en çok aquaparkların ziyaret edildiği ortaya çıktı" dedi.

Antalya nın en popüler noktası açıklandı: Zirveyi kimse tahmin edemedi 6

Antalya nın en popüler noktası açıklandı: Zirveyi kimse tahmin edemedi 7

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binlerce yıllık sırrı Japon ortaya çıkardı! İzler bulunduBinlerce yıllık sırrı Japon ortaya çıkardı! İzler bulundu
Alışkanlık kurbanı olan onlarca sürücünün lastiği patladıAlışkanlık kurbanı olan onlarca sürücünün lastiği patladı

Anahtar Kelimeler:
antalya TÜBİTAK Turizm proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

Bodrum'da dizi seti görevlileri ile market çalışanları birbirine girdi

Bodrum'da dizi seti görevlileri ile market çalışanları birbirine girdi

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Yurt dışından getirilen eşyaların muafiyet limitleri için açıklama

Yurt dışından getirilen eşyaların muafiyet limitleri için açıklama

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.