Antalya'nın muhteşem su altı dünyası

Antalya 640 kilometrelik sahili ve yüzlerce plajıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlarken, ziyaretçilerine 222 dalış noktasıyla da Akdeniz’in sualtı dünyasının kapılarını açıyor. Bölgede eğitim ve tanıtım dalışları olmak üzere her gün yaklaşık bin dalış yapılıyor. Antalya dalış turizmi konusunda Avrupa’nın en popüler noktalarından biri olma yolunda ilerlerken, Doğu Akdeniz ekosistemi içinde yer alması nedeniyle berrak temiz suyu, doğal resif alanları, biyolojik çeşitliliğinin fazla oluşu ve son yıllarda Kızıldeniz’den gelen deniz canlıları türleriyle dalış turizmine renk katıyor. Antalya, su altı fotoğrafçılarının da yoğun ilgisini çekiyor.

YILIN 12 AYI DALIŞ

Antalya Sualtı Derneği Üyesi Buğra Kayalı (39), 1 yıldır su altı zenginliklerini görüntülediğini belirtirken, Antalya’nın biyo çeşitliliği ve batıklarıyla çok zengin olduğunu söyledi. Çektiği fotoğraflar ve videolarla yaklaşık 222 dalış noktasıyla su altının gizemli dünyasını tanıttığını kaydeden Kayalı, “Bölgede dalış eğitimleri veren ve dalış yaptıran gruplar var. Sezonda bütün bölgede tanıtım dalışlarıyla birlikte eğitim dalışları da dâhil günlük bin dalış yapılıyor diyebiliriz" dedi. Antalya’nın su sıcaklığı nedeniyle dört mevsim dalışa uygun olduğunu da vurgulayan Kayalı, “Yılın 12 ayı dalış yapılabiliyor ama sonbahar, ilkbahar ve yaz aylarında dalış aktiviteleri artıyor" diye konuştu.