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Antalya Valiliğinden öğrenci yurtlarındaki intiharlara ilişkin açıklama:

12.06.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Konuyla ilgili inceleme ve soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, ayrıca Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından idari soruşturma yürütülmektedir"

Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bulunan yurtlardaki öğrenci intiharlarıyla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Neler Oluyor" başlıklı haberler ve paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden gençlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilenen açıklamada, kentte Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) ve özel olmak üzere 46 yurt ile 19 bin 950 öğrenciye hizmet verildiği vurgulandı.

Açıklamada, 157'si Elmalılı Hamdi Yazır Yurt Müdürlüğünde olmak üzere KYGM'ye ait 14 yurtta 1435 kamera ve bunun yanı sıra fiziki unsurlarla da güvenlik tedbirlerinin sağlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde meydana gelen 3 olay, alınan tanık beyanları ve olay yeri incelemesine ek olarak kamera kayıtları tetkiki sonucu adli kayıtlarımıza intihar olarak geçmiştir. Konuyla ilgili inceleme ve soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, ayrıca KYGM tarafından idari soruşturma yürütülmektedir."

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