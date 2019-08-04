Antalya'ya 193 ülkeden 8 milyon turist geldi

Turizmde 2019 yılı için tüm zamanların en yüksek rakamı olan 16 milyon hedefinin konulduğu Antalya'da, temmuz ayı da geçen yılların en yüksek rakamıyla geride kaldı. Kentte bulunan iki havalimanı aracılığıyla gelen turist sayıları açısından, özellikle haziran ayında üç kez gün rekoru, ilk defa bir haziran ayında 2 milyon ve toplam 6 ayda da 5 milyon rakamı geçilerek, 5 yeni rekora imza atıldı. Temmuz ayında ise iki kez gün rekoru kırılırken, ilk defa 8 milyon rakamı aşılarak üç yeni rekor kırıldı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı verilerine göre 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasındaki 7 aylık dönemde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla 193 ülkeden, 8 milyon 193 bin 924 turist geldi. Bu rakamla ilk defa yılın 7 aylık döneminde 8 milyon barajı da aşılmış oldu. Antalya, temmuz ayında ise geçen seneye göre yüzde 15,9'luk artışla toplam 2 milyon 601 bin 928 turist ağırladı.

RUSYA LİSTENİN BAŞINDA



Yedi aylık verilere bakıldığında en çok turist gelen ülkeler sıralamasında yüzde 12,4'lük artışla 2 milyon 976 bin turistle Rusya ilk sırayı aldı. Toplam turistin yüzde 37,91'ine sahip Rusya'dan geçen yıla göre gelen turist sayısı 329 bin 253 arttı. İkinci sıradaki Almanya'dan ise yüzde 18,7'lik artışla 1 milyon 326 bin 770 kişi geldi. Almanların toplam rakamdaki payı ise yüzde 16,9 oldu. Almanya'dan gelen kişi sayısı 209 bin 45 arttı. Üçüncü sırada yüzde 5,8'lik paya sahip Ukrayna'dan yüzde 5'lik artışla 459 bin 822 turist geldi. Ukraynalı turist sayısı 22 bin 659 artış gösterdi.