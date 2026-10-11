PS5'te Sony'nin sunmadığı özellik gerçek oldu: Orijinal PS2 diskleri çalıştırıldı!

Sony'nin PlayStation 5'i piyasaya sürmesinin üzerinden neredeyse altı yıl geçmesine rağmen konsol, orijinal PlayStation 2 oyun disklerini resmi olarak desteklemiyor. Ancak homebrew geliştiricileri, bu özelliği jailbreak yapılmış konsollarda sergiliyor. PS2 oyunlarını PS5'te çalıştıran PS5SX2 emülatörü üzerindeki çalışmalarıyla tanınan geliştirici Sword, orijinal bir PS2 diskinin PS5'e takıldığını ve oyunun başlatıldığını gösteren bir video yayımladı.

ORİJİNAL PS2 DİSKLERİ ÇALIŞIYOR ANCAK BİR ŞART VAR

Kullanıcıların bir PS2 diskini takıp doğrudan oynamaya başlayıp başlayamayacağı sorulduğunda Sword, oyunun önce bir kez kopyalanması (dump) gerektiğini açıkladı. Bu hazırlık tamamlandıktan sonra süreç, yayımlanan videoda gösterildiği şekilde işliyor.

Dolayısıyla söz konusu özellik, desteklenen herhangi bir orijinal diskin ek hazırlık gerektirmeden çalıştığı yerel geriye uyumluluk ile tam olarak aynı değil.

GELİŞTİRİCİYE GÖRE PS5 DIGITAL EDITION MODELLERİNDE DE KULLANILABİLİYOR

Sword'un açıklamasına göre özellik, harici USB DVD sürücülerini de destekliyor; bu da PS5 Digital Edition konsollarının veya optik sürücüsü arızalı sistemlerin sahiplerinin fiziksel medya kullanmasına olanak tanıyor. Geliştirici ayrıca farklı bölgelerden oyunların da desteklendiğini öne sürüyor.

PS5SX2, PS2 OYUNLARINI 6 KATA KADAR ÇÖZÜNÜRLÜK ÖLÇEKLEMEYLE ÇALIŞTIRABİLİYOR

PS5SX2 emülatörü, PS2 oyunlarını jailbreak yapılmış PlayStation 5 konsollarında yerel olarak çalıştırabiliyor.

Emülatör, PCSX2'nin CPU yeniden derleyicilerinden ve PS5'in grafik işlemcisine erişmek için değiştirilmiş bir Vulkan sürücüsünden yararlanıyor.

PS5SX2'nin sunduğu özellikler arasında standart PS5 donanımında 6 kata kadar çözünürlük ölçekleme, geniş ekran yamaları ve oyun durumunu kaydetme (save state) desteği bulunuyor.

Sistemi kullanmak isteyenlerin ayrıca kendi PS2 BIOS dosyalarına ve oyun yedeklerine sahip olması gerekiyor.

SONY'NİN RESMİ DESTEĞİ VE DONANIM SINIRI

PlayStation 5 halihazırda DVD uyumlu bir optik sürücüye sahip olmasına rağmen Sony, resmi geriye uyumluluk desteğini PS4 oyunlarıyla sınırlandırıyor.

PS2 oyunları seçili dijital sürümler ve PlayStation Plus Classics Catalog aracılığıyla oynanabiliyor; ancak kullanıcılar sahip oldukları orijinal PS2 oyun disklerini takıp doğrudan oynayamıyor.

Bunun yanında donanımsal bir sınırlama da bulunuyor: PS5'in dahili optik sürücüsü, bazı PS2 oyunlarının kullandığı CD formatını desteklemiyor.

Kaynak: VideoCardz