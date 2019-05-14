Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

Paris ve Londra'dan sonra dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019'un ilk aylarından itibaren tarihinin en çok turist sayılarına ulaşıyor. Sektörün 16 milyon yabancı turist hedefi koyduğu 2019 yılının ilk aylarından itibaren kente turist akını yaşanıyor.

TOPLAM ARTIŞ YÜZDE 26

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak'tan 12 Mayıs 2019 tarihine kadarki süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla, sadece Antalya Havalimanı'na gelen yabancı turist sayısı 2 milyon 149 bin 565'e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 1 milyon 710 bin kişinin geldiği kentte, bu yılki turist artışı 440 bin civarında oldu. 1-12 Mayıs tarihlerinde ise kente 623 bin 657 turist geldi. Geçen yıla göre artış yüzde 11 oldu.

GÜNLÜK ORTALAMA 52 BİN KİŞİ

Mayıs ayının ilk günlerinden itibaren de kente gelen günlük turist ortalaması 52 bine ulaştı. Geçen yıl mayıs ayında 1 milyon 578 bin turist ağırlanan kentte, bu yılki verilere bakıldığında mayıs ayındaki toplam sayının 1 milyon 750 bini bulması ve 5 ayda gelen toplam turist sayısının 3 milyonu aşması bekleniyor.