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Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

06.08.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kumluca ilçesinde 30 yıl önce süs bitkisi olarak bahçeye dikilen Agave çiçek açtı.

Turizmci 55 yaşındaki Ali Torun'un, Belen Mahallesi'ndeki evinin bahçesine kaktüs türlerinden sanarak diktiği ve Türkiye'de "sabır otu" olarak da bilinen bitki çiçeklendi.

Kaktüs sandığı bitki çiçek açınca, ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan ve sadece bir kez çiçek açan Agave bitkisi olduğunu öğrenen Torun, uzun yıllar büyümeyen bitkinin son 4-5 ayda filizlenmesine şaşırdı.

Vatandaşlar, boyu 10 metreyi bulan ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Agave bitkisiyle fotoğraf çektirdi.

Torun, yaptığı açıklamada, 30 yıldır bahçesinde bulunan bitkinin çiçek açtığını görünce şaşırdığını ifade etti. Bitkiye özel bir bakım yapmadığını anlatan Torun, şunları kaydetti:

"İlk diktiğimde ismini bilmiyordum. Yıllar sonra filizlenince araştırma yaptım. İsminin Agave olduğunu öğrendim. 30-40 yılda bir çiçek açmasından dolayı Türkiye'de 'sabır otu' olarak biliniyor. Biz de sabırla ne zaman çiçek açacağını bekliyorduk, bu yıl çiçek açtı, çok sevindik. Çiçek açtıktan bir, iki ay sonra bitkinin öldüğünü öğrendim. Her gün kontrol ediyorum."

Torun, bahçesinde bir Agave bitkisinin daha olduğunu ve onun da çiçek açmasını sabırla beklediklerini söyledi.

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antalya agave bitki çiçek

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