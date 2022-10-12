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Antalya'da "6. Akdeniz Bilişim Zirvesi" 14 Ekim'de yapılacak

12.10.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "6. Akdeniz Bilişim Zirvesi" 14 Ekim'de yapılacak

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Teknokent tarafından "6. Akdeniz Bilişim Zirvesi" 14 Ekim'de düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bilişim dünyasının en yüksek katılımcılı ulusal etkinliklerinden birisi olma özelliğini taşıyan zirve, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bilişim sektöründeki tüm öğrenci, akademisyen, bilişim kuruluşları ve profesyonellerini zirvede bir araya getireceklerini belirtti.

Buluşmanın özellikle gençlerin ufkunu genişletme ve onları cesaretlendirme konusunda önemli katkısı olacağına inandığını vurgulayan Özkan, "Her alanda dijitalleşmenin yaşandığı çağda, yazılım her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bu gelişimi yakalamanın ötesinde, öncüsü olacak çalışmalar yapmak gerektiğine inanıyorum. Bu zirve de bu hedefin bir parçası." ifadelerini kullandı.

Özkan, Antalya Teknokent ile son dönemde uzay havacılık, savunma sanayisi, bilişim, yazılım, tarım, turizm ve sağlık alanında çok önemli ve güzel projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

- "Dijital Çağ" temasıyla düzenlenecek

Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ise zirvenin bölgeye ve bilişim ekosistemine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Zirvenin bu yılki temasının "Dijital Çağ" olacağını belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Dijital çağın tam ortasında yaşarken dünü, bugünü ve geleceği şekillendiren tüm teknolojiler Akdeniz Bilişim Zirvesi sahnesinde yer bulacak. Ayrıca tüm dünyanın gündeminde olan milli teknoloji hamlesi ve dijital ekonomide savunma sanayisi teknolojileri, blockchain teknolojisi, yerli yazılım teknolojileri de etkinlikte yer alacak. 4 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz zirvede Dijital Dönüşüm Paneli ve Melek Yatırım Ağı Paneli de yer alacak."

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antalya Akdeniz Üniversitesi bilişim teknoloji zirve

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