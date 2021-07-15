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Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

15.07.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Gümüşkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 4 arazöz, 17 personel yangına müdahale etti.

Hava ve karadan yürütülen çalışmayla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık bir dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Alanya

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