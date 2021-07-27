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Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

27.07.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 9 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Büyük Şelale mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, 3 ilk müdahale aracı, 4 arazöz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çabayla söndürülen yangında 9 dekar makilik alan zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat

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