Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 9 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Büyük Şelale mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, 3 ilk müdahale aracı, 4 arazöz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çabayla söndürülen yangında 9 dekar makilik alan zarar gördü.



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