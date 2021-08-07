Antalya'da denize giren genç boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

Kadriye Mahallesi'ndeki halk plajında serinlemek için denize giren Özgür Candoruk'un (19), çırpındığını görenler yardıma koştu.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan Candoruk, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı hastanede, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Candoruk’un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz