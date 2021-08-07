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Antalya'da denize giren genç boğuldu

07.08.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da denize giren genç boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

Kadriye Mahallesi'ndeki halk plajında serinlemek için denize giren Özgür Candoruk'un (19), çırpındığını görenler yardıma koştu.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan Candoruk, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı hastanede, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Candoruk’un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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antalya

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Sabah
06:01
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazar

Durukan Eczanesi
Muratpasa
Düzgün Eczanesi
Muratpasa
Lavanta Eczanesi
Muratpasa
Portakal Eczanesi
Muratpasa
Şirinyalı Eczanesi
Muratpasa
Uğurcan Eczanesi
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Gül Eczanesi
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