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Antalya'da EYT'lilerin üçte birine yakını emeklilik için başvurdu

08.03.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Beyazıt Ablay, kentte emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yaklaşık üçte birinin başvuru yaptığını ve iki günde 420 kişiye maaş bağladıklarını bildirdi.

SGK İl Müdürlüğünde düzenlenen "İlk Başvuru, İlk Maaş, İlk EYT'li" programında, yapılan düzenlemeyle emekliliğe hak kazananlara aylık bağlandığına dair ilk maaş döküm belgeleri verildi.

Törende konuşan İl Müdürü Ablay, emeklilikte yaşı bekleyen sigortalıların heyecanına ortak olduklarını, yoğun bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

EYT'lilere yönelik düzenleme kapsamındaki çalışmaları titizlikle yürüttüklerini anlatan Ablay, şunları kaydetti:

"Antalya'da, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve prim gün sayısıyla yıl şartını yerini getiren yaklaşık 100 bin sigortalı yeni düzenlemeden faydalanabiliyor. Şu ana kadar 29 bin başvuru aldık. Beklediğimiz 100 bin EYT'linin yüzde 29'una tekabül ediyor. Antalya'daki EYT'li sigortalıların yaklaşık üçte birinin talebini almış bulunuyoruz. İki günde 420 sigortalımızın emekli aylığını bağladık."

Tüm tedbirleri alarak, her başvuruyu değerlendirdiklerini vurgulayan Ablay, vatandaş odaklı hızlı, etkili ve sürdürülebilir hizmet sunduklarını, başvuru yapan her emeklinin aylıklarının en sürede bağlanacağını sözlerine ekledi.

MAAŞ DÖKÜM BELGESİNİ ALIRKEN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Emekli olduğunu gösteren maaş belgesini alırken gözyaşı döken Müzeyyen Kurban da 15 yaşında çalışma hayatına girdiğini, hem okula gidip hem çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır emeklilik beklediğini ifade eden Kurban, "28 sene çalıştık. Çok mutluyum, gururluyum. 7 yıldır bugünü bekliyordum." dedi.

Antalya'da EYT'den ilk emekli olan Mert Esmen ise güzel bir ana şahitlik ettiklerini, emekliliğin kendisine güç verdiğini dile getirerek, "Emekli olmak daha rahat yurt dışı seyahatlerine çıkabilme imkanı sağlıyor. İlk maaşımı iki oğlum için harcayacağım." diye konuştu.

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