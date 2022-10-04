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Antalya'da galericinin öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis

04.10.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da galericinin öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis

Antalya'da kiraladıkları 2 aracın bozulduğu ve kendilerine yeni araç verilmediği iddiasıyla galericiyi silahla öldürmekten yargılanan 3 sanıktan 2'si müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Umut D, Baran A. ve Yusuf Mert A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları, salonda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar Baran A. ve Umut D'yi galerici Mesut Bağdınlı'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet, aynı araç içerisinde bulunan Deniz Sincar'a yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Yusuf Mert A'ya ise "suç delilerini karartma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 9 Haziran 2021'de galerici Mesut Bağdınlı'nın araçta ölü bulunmasıyla ilgili Umut D, Baran A. ve Yusuf Mert A. tutuklanmıştı.

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