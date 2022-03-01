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Antalya'da galericiyi öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanması sürüyor

01.03.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da galericiyi öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanması sürüyor

Antalya'da kiraladıkları 2 aracın bozulduğu ve kendilerine yeni araç verilmediği iddiasıyla galericiyi silahla öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Umut D. yer aldı, diğer sanıklar Baran A. ve Yusuf Mert A, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanıklardan Baran A. ailesine bakılacağı vaadinde bulunulduğu için suçu üstlendiğini öne sürdü.

Sanık, "Salaklık edip arkadaşımın suçunu üstlendim." dedi.

Sanıklardan Umut D. ise önceki duruşmalarda verdiği ifadelerin aksine olay günü araçta olduğunu söyledi.

Baran A'nın iddialarını kabul etmeyen Umut D. suçun kendisine yıkılmaya çalışıldığını savundu.

Müşteki avukatı Burak Erdem, sanık Baran A'ya ait cep telefonunun olay gününe ait HTS kayıtlarının alınmasını talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 9 Haziran'da galerici Mesut Bağdınlı'nın araçta ölü bulunmasıyla ilgili Umut D, Baran A. ve Yusuf Mert A. tutuklanmıştı.

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