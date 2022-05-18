Antalya'da galericiyi öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanması sürüyor

Antalya'da kiraladıkları 2 aracın bozulduğu ve kendilerine yeni araç verilmediği iddiasıyla galericiyi silahla öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Umut D. yer aldı, diğer sanıklar Baran A. ve Yusuf Mert A. ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada açıklanan Baran A'nın HTS kayıt raporunda, sanığın, olay yerinin 1 kilometre uzağında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Söz verilen sanık Umut D, Baran A'nın HTS kayıtlarının ortada olduğunu ifade ederek, suçu ve günahının bulunmadığını öne sürdü.

Baran A'nın avukatı ise müvekkilinin olay yerine 1,3 kilometre uzaklıkta bulunduğunu, bunun da yaklaşık 16 dakikalık yürüme mesafesine eş değer olduğunu iddia etti.

Müvekkilinin yengesinin olaydan önce oraya taşındığını iddia eden avukat, "Baran o saatte yengesinin evindeydi. Müvekkilim olay yerinde değildir. Baz istasyonu kayıtlarında sabittir." ifadelerini kullandı.

Avukat, müvekkilinin beraatini istedi.

Sanık Yusuf Mert A. ise "Benim hiç suçum günahım yok. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 9 Haziran 2021'de galerici Mesut Bağdınlı'nın araçta ölü bulunmasıyla ilgili Umut D, Baran A. ve Yusuf Mert A. tutuklanmıştı.

