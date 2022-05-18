YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da galericiyi öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanması sürüyor

Antalya'da galericiyi öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanması sürüyor

18.05.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da galericiyi öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanması sürüyor

Antalya'da kiraladıkları 2 aracın bozulduğu ve kendilerine yeni araç verilmediği iddiasıyla galericiyi silahla öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Umut D. yer aldı, diğer sanıklar Baran A. ve Yusuf Mert A. ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada açıklanan Baran A'nın HTS kayıt raporunda, sanığın, olay yerinin 1 kilometre uzağında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Söz verilen sanık Umut D, Baran A'nın HTS kayıtlarının ortada olduğunu ifade ederek, suçu ve günahının bulunmadığını öne sürdü.

Baran A'nın avukatı ise müvekkilinin olay yerine 1,3 kilometre uzaklıkta bulunduğunu, bunun da yaklaşık 16 dakikalık yürüme mesafesine eş değer olduğunu iddia etti.

Müvekkilinin yengesinin olaydan önce oraya taşındığını iddia eden avukat, "Baran o saatte yengesinin evindeydi. Müvekkilim olay yerinde değildir. Baz istasyonu kayıtlarında sabittir." ifadelerini kullandı.

Avukat, müvekkilinin beraatini istedi.

Sanık Yusuf Mert A. ise "Benim hiç suçum günahım yok. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 9 Haziran 2021'de galerici Mesut Bağdınlı'nın araçta ölü bulunmasıyla ilgili Umut D, Baran A. ve Yusuf Mert A. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelirAntalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir
Trouw Nutrition Türkiye'de üst düzey atamaTrouw Nutrition Türkiye'de üst düzey atama
Bolu'da silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandıBolu'da silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya

Antalya Namaz Vakitleri 18 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:04
Sabah
05:40
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:07
Yatsı
21:37
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Havaların ısınmasının tek kötü yanı... Bir çaresi var!

Havaların ısınmasının tek kötü yanı... Bir çaresi var!

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”

“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.