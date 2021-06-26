Antalya'da geç kaldıkları için YKS'ye giremeyen adaylar üzüntü yaşadı

Antalya'da, geç kaldıkları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giremeyen adaylar ve yakınları üzüntü yaşadı.

Antalya'da üniversite adayları, sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okullara gitti. İl genelinde 71 bin 397 öğrenci, 230 bin sınav merkezinde, başarılı olabilmek için ter döktü. Sınav merkezlerinde 10 bin 940 kişi görev aldı.

Öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uydukları ve maske taktıkları gözlendi. Okul kapılarında ateşleri ölçülen adaylar görevlilerin uyarısı üzerine küpe, saat, bilezik, anahtarlık ve yüzük gibi aksesuarlarını yakınlarına teslim etti.

Adaylar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde içeri alınırken birbirlerine yakın olanlar ise polis tarafından uyarıldı.

-Sınava geç kaldılar

75. Yıl Cumhuriyet Lisesi'nde kapı kilitlendikten sonra okul önüne gelen 2 öğrenci, sınava alınmayınca üzüntü yaşadı. Öğrencilerin aileleri ve bazı veriler ile kapıdaki görevli arasında gerginlik yaşandı. Okuldaki görevli polisler de kapı önüne gelerek velileri bilgilendirdi.

Bazı veliler arasında da içerideki öğrencilerin gürültüden rahatsız olduğu gerekçesiyle kısa süreli tartışma yaşandı.

Velilerin ısrarlarına rağmen sınava giremeyen öğrenciler üzgün bir şekilde okuldan ayrıldı.

Serik ilçesinde ise belgesini unutun aday, bir vatandaş tarafından araçla eve götürüldü ve sınava bir dakika kala yetiştirildi.

Aksu ilçesinden Serik'e sınava gelen hamile bir kadın ise saat 10.02'de geldiği gerekçesiyle sınav merkezine alınmadı. Sınava giremeyen kadın, üzgün bir şekilde geri döndü.

Adayların okullara girmesiyle dışarıdaki ailelerinin de heyecanlı bekleyişi başladı.

Görevliler, okul dışında bekleyen öğrenci yakınlarına gürültü yapmamaları ve Kovid-19 tedbirlerine uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

