YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Antalya'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

28.12.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Antalya'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kepez ilçesindeki sebze ve meyve ticareti yaptığı iş yerine gelen Afer Ergün (30), otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ergün, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ergün'ün cenazesinin adli tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından memleketi Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
Antalya'da şehir içindeki Zeytinpark hasat mesaisiyle hareketlendiAntalya'da şehir içindeki Zeytinpark hasat mesaisiyle hareketlendi
Anahtar Kelimeler:
cinayet polis

Antalya Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:04
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:16

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

Cevahir Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Özkent Eczanesi
Muratpasa
Portakal Eczanesi
Muratpasa
Sedir Eczanesi
Muratpasa
Çözen Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.