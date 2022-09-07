YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kuzenlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da kuzenlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

07.09.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kuzenlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da aynı iş yerinde çalışan 3 kuzen arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki bir pastanede çalışan kuzenler Uğurcan Uğuz (19), Yusuf Karataş (19) ve Ali G. (22), arasında iş konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali G, kuzenleri Uğuz ve Karataş'ı bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Uğuz ve Karataş ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğuz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, ağır yaralanan Karataş'ın tedavisi devam ediyor.

Şüpheli Ali G. ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaş'ta sürücülere reflektif yelek dağıtıldıKaş'ta sürücülere reflektif yelek dağıtıldı
Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandıBalkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı
Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldüAntalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya kavga tartışma kuzen

Antalya Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:26
Öğle
13:00
İkindi
16:36
Akşam
19:25
Yatsı
20:42
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.