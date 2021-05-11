YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da mangal kömürü yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı

Antalya'da mangal kömürü yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı

11.05.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da mangal kömürü yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan mangal kömürü yüklü kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde ilerleyen Adem Cingöz'ün kullandığı, kasasında mangal kömürü bulunan 07 ZJ 060 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Aynı yönde seyreden araçların uyarısıyla kamyoneti durduran Cingöz, kendi imkanları ile yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Yakındaki bir otelin güvenlik personeli ile çevreden yetişen esnaf da kamyonetin söndürülmesine destek verdi. Sürücünün bu sırada kasadaki mangal kömürlerini boşaltmak için çaba gösterdiği görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonette hasar oluştu, kasada bulunan mangal kömürlerinin büyük bölümü yandı.

Kamyonet sürücüsü Cingöz, gazetecilere, "Ne olduğunu anlayamadım. Arkamdan gelen sürücüler ikaz edince alevleri fark ettim. Hemen aracımı yol kenarına çekip kamyoneti boşaltmaya çalıştım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
Antalya'da Kovid-19 hastası avukat tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı:Antalya'da Kovid-19 hastası avukat tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı:
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın

Antalya Namaz Vakitleri 11 Mayıs Salı

İmsak
04:12
Sabah
05:46
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
20:01
Yatsı
21:29

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Salı

Azim Eczanesi
Muratpasa
Çağla Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Seda Özen Eczanesi
Muratpasa
Erçin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

GÜNCELLEME - Mersin'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Mersin'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.