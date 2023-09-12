Antalya'da müzisyen genci öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık yargılanıyor

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık N.K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Hüseyin Uyulğan'a yönelik öldürme eyleminden dolayı sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık, adalete inandığını belirterek, savunma yapmak için süre istediğini ifade etti.

Öldürülen gencin babası Mehmet Uyulğan ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediği dile getirdi.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Antalya'nın Kepez ilçesinde 19 yaşındaki Hüseyin Uyulğan, 26 Aralık 2022'de bilmediği bir numaradan gelen aramanın ardından gittiği Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'ta tabancayla göğsünden vurularak öldürülmüştü. Kaş ilçesinde yakalanan şüpheli N.K. tutuklanmıştı.

