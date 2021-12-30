Antalya'da yılbaşı öncesi trafik denetimlerinde 620 sürücüye ceza kesildi

Antalya'da yılbaşı öncesi havadan ve karadan trafik denetimlerini artıran jandarma ekipleri, 620 sürücüye 460 bin lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri amacıyla trafik kurallarını ihlal eden, hız, emniyet kemeri, alkol ve diğer kural ihlallerinde bulunanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda havadan özel tertibatlı skorsky helikopter ve dronlarla karadan yapılan denetimlere destek veren ekipler, 620 sürücüye 460 bin lira ceza kesti.

Denetimlerde 25 araç trafikten men edilirken, yakalaması bulunan 24 kişi ve 16 araç yakalanarak adli ve idari işlem yapıldı.

Öte yandan alkollü araç kullanan 15 kişinin de sürücü belgelerine geçici süre ile el konuldu.

Ekipler, yılbaşı gecesi yaklaşık 60 farklı noktada denetimlerine devam edecek.

