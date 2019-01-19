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Antalyaspor 0 - 0 İstikbal Mobilya Kayserispor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.01.2019 18:14 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçı 0-0 berabere tamamlandı.

Antalyaspor 0 - 0 İstikbal Mobilya Kayserispor

ANTALYASPOR 0 - 0 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

STAT: Antalya
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Mevlüt Erdinç (Dk. 62 Drole), Doğukan Sinik (Dk. 82 Charles), Serdar Özkan, Doukara
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Chery (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut (Dk. 66 Kravets)

SARI KART: Dk. 57 Şamil Çinaz (İstikbal Mobilya Kayserispor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 6: Mensah'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin soluna giden topu yatarak kontrol etti.
DAKİKA 31: Sağ kanattan gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında, Tiago Lopes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Chery'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 60: Deniz Türüç'ün ceza sahası sol çaprazında pası sonrası Chery'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin de kaldı.
DAKİKA 74: Sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.
DAKİKA 75: Zeki Yıldırım'ın ceza yayı gerisinden şutunda, top auta çıktı.
DAKİKA 76: Şamil Çinaz'ın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
DAKİKA 90+2: Cissokho'nun ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

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Antalyaspor İstikbal Mobilya Kayserispor

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