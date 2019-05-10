Antalyaspor 0 - 1 Bursaspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Bursaspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Kümede kalma savaşının içinde olan Bursaspor'a kritik 3 puanı getiren gol, 16. dakikada Aurelien Chedjou'dan geldi. Öte yandan Antalyaspor'da Cissokho, 71. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Bursaspor 7 maç sonra galibiyetle tanışırken puanını 33 yaptı. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı ve 5.'lik yarışında darbe aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor evinde Göztepe ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Chedjou'nun ceza sahasında kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

11. dakikada Hakan Özmert'in rakip ceza sahasına girmeden vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

16. dakikada Bursaspor öne geçti. Saivet'in sağ çaprazdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu: 0-1.

26. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

45+1. dakikada Umut Nayir'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top yandan auta çıktı.