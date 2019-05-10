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Antalyaspor 0 - 1 Bursaspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.05.2019 22:35 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 32. hafta açılış maçında Antalyaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor, sahasında Bursaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Antalyaspor 0 - 1 Bursaspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Bursaspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Kümede kalma savaşının içinde olan Bursaspor'a kritik 3 puanı getiren gol, 16. dakikada Aurelien Chedjou'dan geldi. Öte yandan Antalyaspor'da Cissokho, 71. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

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Bu sonucun ardından Bursaspor 7 maç sonra galibiyetle tanışırken puanını 33 yaptı. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı ve 5.'lik yarışında darbe aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor evinde Göztepe ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Chedjou'nun ceza sahasında kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
11. dakikada Hakan Özmert'in rakip ceza sahasına girmeden vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.
16. dakikada Bursaspor öne geçti. Saivet'in sağ çaprazdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu: 0-1.
26. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
45+1. dakikada Umut Nayir'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Aytaç Kara’nın sert şutunu kaleci Boffin çıkardı.
55. dakikada Aytaç Kara’nın kafayla pasında topla buluşa n Umut Nayir’in gelişine zayıf vuruşu kalecide kaldı.
69. dakikada Shehu’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Allano Lima’nın sert şutunu kaleci kurtardı.
71. dakikada Allano Lima’yı düşüren Cissokho, ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
81. dakika da sağ kanattan Amilton’un ortasına altı pas içinde Serdar Özkan’ın ayak koyduğu top az farkla auta çıktı.

Stat: Antalya
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx
Antalyaspor: Boffın x, Sangare x, Diego x, Celutska x,Cissokho x, Chico ? (Yekta Kurtuluş dk. 26 x), Hakan Özmert x, Amilton x, Fredy x (Serdar Özkan dk.58 x), Doukara x (Doğukan Sinik dk. 72 x), Mevlüt Erdinç x
Bursaspor: Okan Kocuk xx, Shehu xx, Ertuğrul Ersoy xx, Chedjou xxx, Onur Atasayar xx (Latovlevici dk. 70 x), Aytaç Kara xx, Badji xx, Allano Lima xx, Saivet xxx (Furkan Soyalp dk. 89 x),Umut Meraş xx (Burak Kapacak dk. 78 x)Umut Nayir xx
Gol: Chedjou (dk.16) (Bursaspor)
Sarı kart: Umut Nayir, Umut Meraş, Burak Kapacak (Bursaspor) Cissokho, Hakan Özmert, Diego (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Cissokho (dk. 71) (Antalyaspor)

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Anahtar Kelimeler:
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