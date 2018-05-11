Antalyaspor 0 - 2 Medipol Başakşehir (Maç özeti)

Medipol Başakşehir, Antalyaspor deplasmanından istediğini aldı. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçında kazanan, konuk ekip Medipol Başakşehir oldu ve zirve takibini sürdürdü. İşte Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti... SPOR TOTO SÜPER LİG'iN PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN! Son maçında Gençlerbirliği’ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise maça rahat bir şekilde çıktı. Antalyaspor mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu.Ancak Başakşehir 30. dakikada Riad Bajic ile 1-0 öne geçti. 2. yarıda yine atak başlayan taraf ev sahibi olmaısna rağmen gol pozizsyonlarından yararlanamadı. Bu kez Başakşehir adına sahneye 76'da Visca çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 69 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Antalyaspor ise 38 puanda kaldı. ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ Antalyaspor: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqeur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clicy, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Bajic, Elia, Adebayor ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI Dakika 8: Hızlı gelişen atakta ceza sahası içinde kısa pasla topla buluşan Milan Jevtovic kaleye şutunu çekti ancak araya giren Manuel Da Costa bu topu kornere gönderdi. Dakika 17: Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Milan Jevtovic topla ilerleyip ceza sahası içine kadar topla ilerledi. Ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu çekti ancak bu top açıyı kapatan kaleci Volkan Babacan'a çarpıp kornere gitti. Dakika 30: Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Eljero Elia ceza sahası içine topla ilerledi. Altıpasın hemen yanından pasını kale önüne çıkarttı. Altıpas önünde bu topa hareketlenen Rijad Bajic bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Medipol Başakşehir, Rijad Bajic'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarı Dakika 53: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Emre Belözoğlu ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Mahmut Tekdemir kafa vuruşunu yaptı ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Dakika 62: Sol kanatta kısa pasla topla buluşan Eljero Elia ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti ancak bu top kaleci Ruud Boffin'in kontrolünde kaldı. Dakika 75: Rakibin yaptığı pas hatası sonrasında topla buluşan Emre Belözoğlu ceza sahası içine topla ilerledi. Kaleyi gördü ve şutunu çekti. Bu top kaleci Ruud Boffin'in kontrolünde kaldı. Dakika 76: Emre Belözoğlu sol kanatta Yekta Kurtuluş'dan topu kapıyor ve topla birlikte ceza sahası yayı önüne doğru hareketlendi. Ceza sahası yayı önünden pasını Edin Visca'ya gönderdi. Edin Visca ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu. Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Dakika 87: Hızlı gelişen atakta Emmanuel Adebayor'un pasıyla topla buluşan Edin Visca penaltı noktasının hemen solundan kaleye şutunu çekti ancak bu topu kaleci Ruud Boffin son bir müdahale ile kornere gönderdi. Stat: Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Djourou, Diego, Celustka, William, Yekta Kurtuluş, Maicon (Dk. 77 Danilo), Emre Güral (Dk. 66 Deniz Kadah), Jevtovic (Dk. 86 Harun Alpsoy), Doukara

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 90 Attamah), Emre Belözoğlu (Dk. 77 Gökhan İnler), Visca, Bajic (Dk. 72 Napoleoni), Elia, Adebayor

Goller: Dk. 30 Bajic, Dk. 76 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 49 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 65 Maicon (Antalyaspor)