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Antalyaspor 0-6 Hatayspor (Maç Sonucu)

HATAYSPOR HABERLERİ  | 29.12.2020 21:17 | Son Güncelleme

Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 6-0 yendi.

Antalyaspor 0-6 Hatayspor (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 15. haftasında yağmur nedeniyle ertelenen maçta Hatayspor deplasmanda Antalspor'u 6-0'la geçti. Konuk ekibin Gabonlu oyuncusu Boupendza attığı 4 golle Süper Lig tarihine geçti.

Karşılaşmada açılışı 8. dakikada Boupendza yaptı. 24 yaşındaki oyuncu 17. dakikada takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti. 5 dakika sonra yine Boupendza hat-trick yaptı ve 22 dakikada takımını 3-0 öne geçirdi.

  1. dakikada ise sahneye Akintola çıktı. Diouf'un pasını iyi değerlendiren Akintola Hatayspor'un 4. golünü attı.

İlk yarının kapanşını 45+1 konuk ekibin 5, kendisinin 4. golünü kaydeden Boupendza yaptı. Gabonlu oyuncu, ilk yarıda attığı 4 gol ile Süper Lig'de ilk yarıda 4 gol kaydeden 3. oyuncu oldu.

Devreye Hatayspor'un 5-0'lık üstünlüğü ile girildi.

İkinci yarıda tek skor oldu. 88. dakikada Diouf'un yerine giren Mirkan Aydın, 90. dakikada maçın skorunu tayin etti ve maçı Hatayspor 6-0 kazandı.

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