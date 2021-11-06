Antalyaspor 1-0 Altay (Maç sonucu)

Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, Altay'ı ağırladı. Antalya Arena'da oynanan mücadeleyi Kırmızı-beyazlılar 1-0 üstünlükle tamamladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Antalyaspor'un galibiyet golünü 49. dakikada Paul Mukairu kaydetti.

NURİ ŞAHİN'DEN ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Nuri Şahin yönetiminde ilk galibiyetini Giresunspor'a karşı alan Antalyaspor, bu maçla birlikte ikinci kez sevinç yaşadı. 4 maçtır maç kazanamayan Altay'ın ise bu mağlubiyetle birlikte kötü serisi 5 maça çıktı.

Karşılaşma Antalya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken puanını 15'e yükselten Antalyaspor, maç fazlasıyla 12. sıraya yerleşti. 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Altay ise 16 puanla 10. sırada yer aldı.

Milli ara sonrasında Antalyaspor, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Altay ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Altay karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

2' Ufuk Akyol'un ara pasına hareketlenen Doğukan Sinik, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Lis önce Doğukan Sinik'in ardından da topu önünde bulan Mukairu'nun şutunu kurtardı. Dönün meşin yuvarlağı ağlara göndermek isteyen Fredy de kaleci Lis'i geçemedi.

12' Kappel'in kullandığı kornerde arka direkteki İbrahim Öztürk'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15' Fredy, sol kanattan kullandığı kornerde topu direk kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direkten döndü.

33' Thiam'ın getirdiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Bamba, yerden sert vurdu. Kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

39' sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Güray Vural'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Bünyamin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla avuta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

49' ev sahibi Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mukairu'nun defans oyuncularını geçerek sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

57' Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içine ara pasına hareketlenen Amilton'un şutunda kaleci Lis gole izin vermedi. Dönün topu önünde bulan Bünyamin Balcı'nın şutunda defans oyuncusuna çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

66' gelişen Altay atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bamba, topu ceza sahası yayındaki Pinares'e çıkardı. Pinares'in sert şutunda kaleci Boffin iki hamlede topun sahibi oldu.

86' sağ kanatta çizgiye yakın yerde kazanılan serbest vuruşta Pinares, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Boffin topu son anda çeldi.

87' gelişen Antalyaspor kontra atağında Ghacha kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Ghacha'nın şutunda kaleci Lis gole izin vermedi.

Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Samet Çavuş

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 90+2 Milosevic) , Kudriashov, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik (Dk. 78 Eren Albayrak), Güray Vural (Dk. 90+3 Ersin Zehir), Fredy, Ufuk Akyol, Amilton (Dk. 70 Ghacha), Mukairu (Dk. 70 Gökdeniz)

Altay: Lis, Aka (Dk. 60 Thaciano), Kappel (Dk. 75 Björkander), Bamba, Poko, Pinares (Dk. 88 Rayan), Thiam, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 60 Kazımcan Karataş), Erhan Çelenk (Dk. 60 Paixao), Cebrail Karayel

Goller: Dk. 49 Mukairu (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Thiam, Dk. 82 Thaciano, Dk. 90+3 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 86 Fredy (Antalyaspor)

