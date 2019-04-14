Antalyaspor 1 - 0 Kasımpaşa

Stat: Antalya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Chico, Amilton (Dk. 87 Yekta Kurtuluş), Charles, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 72 Serdar Özkan), Mevlüt Erdinç (Dk. 59 Doğukan Sinik)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Josue Sa (Dk. 46 Hajradinovic), Ben Youssef, Veigneau (Dk. 79 Perica), Sadiku, Pavelka, Trezeguet, Tarkan Serbest, Karim Hafez (Dk. 75 Özgür Çek), Koita

Gol: Dk. 23 Mevlüt Erdinç

Kırmızı kart: Dk. 43 Chico (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Popov, 90+3 Sadiku (Kasımpaşa), Dk. 58 Amilton, Dk. 64 Diego (Antalyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

15. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Fredy'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle kornere çıktı.

21. dakikada Trezeguet'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Tarkan Serbest'in, kaleci Boffin ile karşıya karşıya pozisyondaki vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

23. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Chico'nun ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Amilton, meşin yuvarlağı göğsüyle Mevlüt Erdinç'e indirdi. Mevlüt Erdinç'in gelişine vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0.

32. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mevlüt Erdinç'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü.

36. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

43. dakikada Antalyaspor'dan Chico kırmızı kart gördü. Orta sahada Tarkan Serbest ile Chico arasında yaşanan ikili mücadele sırasında Tarkan Serbest yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, faul düdüğünden sonra yaptığı VAR incelemesinin ardından Chico'ya kırmızı kart gösterdi.

45+2. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert'in ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Celustka'nın kafa vuruşunda, kaleci Ramazan Köse son anda meşin yuvarlağı kornere tokatlamayı başardı.