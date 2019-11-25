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Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep FK (Maç sonu)

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 25.11.2019 23:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 12'nci haftasının kapanış maçında Antalyaspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep FK (Maç sonu)

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas, maç sonu basın toplantısında 90 dakikayı değerlendirdi. Tomas, futbolcularının performansından memnun olduğunu söyledi. Oyuncularının 90 dakika boyunca iyi mücadele ettiğini belirten Tomas, “Baskı yaptık. Pozisyona girdik. Maalesef golü atamadık. Mücadeleyi hiç bırakmadık. Son dakika bile pozisyona girdik. Ona da çalışacağız. Antalyaspor'u yukarıya taşıyacağız" dedi.

Eren'in sakatlanmasının ardından Tarık Çamdal'a şans verdiğini ifade eden Tomas, “Tarık hafta içerisinde çok çalıştı. Bana göre iyi mücadele verdi. Tarık'tan memnunum" diye konuştu.

SUMUDICA: VAR'DA ARIZA MI VAR

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise alınan 1 puandan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Antalyaspor ile aralarındaki puan farkını koruduklarını ifade eden Sumudica, “Bugün buradan 3 puanla dönebilirdik. Olmadı üzgünüm. Çok yakındık. Oyuncularımızın mücadelesinden dolayı mutluyum" dedi.

Ligin yarısında olduklarını, henüz her şeyin bitmediğini hatırlatan Sumudica, “Bugün 4 oyuncudan eksiktik. Kolay bir maç olmadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum

Deplasmanda alınan 1 puan, 1 puandır. Bu ligde puan kazanmak gerçekten çok zor. 5 maçımız daha var. İlk yarının bitimine kadar 5-6 puan daha alabiliriz. 5 maçın ardından hedefimiz olan 24 puana ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Bir soru üzerine, lige yeni yükselen bir takım olduklarını da vurgulayan Sumudica, “Bugün 16 puan olduk. Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'a kaybettik ama iyi yoldayız. Denizli maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kazanırsak 19 puan olacağız. Daha sonrası ise kolay olacak" dedi.

Sakat olan Junior'un yokluğunu bugün hissettiklerini ifade eden Şumudica, “Junior ligdeki en iyi sol beklerden birisi. Onun yerine Güray'a şans verdim. Takıma yardım edecek ilk 11'deki bazı oyunculardan yoksun çıktık. Eksiklerimiz vardı" dedi.

Hakemin ilk yarıdaki yönetimini de eleştiren Sumudica, konuşmasını şöyle tamamladı:

“İlk yarıdaki pozisyonumuz penaltıydı. Cep telefonundan arkadaşım pozisyonun tekrarını gönderdi. Açık penaltıydı. VAR'da arıza mı var? Neden kullanmıyorlar bilmiyorum. Türkiye'nin en iyi hakemlerinden birisi. Hakemleri VAR hakemleri neden çağırmıyor? Teknik arıza mı var? VAR'a neden başvurmuyorlar, anlamadım. Bizdeki pozisyon büyük takımların başına gelseydi penaltı verilmez miydi? Hem penaltı verilirdi, hem de kırmızı kart çıkardı. Ben sadece takımıma sahip çıkılmasını bekliyorum. Ben kimseden hediye beklemiyorum. Sahadaki mücadele beni ilgilendiriyor. Sadece emeğimize saygı bekliyorum."

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