Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep FK (Maç sonu)

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas, maç sonu basın toplantısında 90 dakikayı değerlendirdi. Tomas, futbolcularının performansından memnun olduğunu söyledi. Oyuncularının 90 dakika boyunca iyi mücadele ettiğini belirten Tomas, “Baskı yaptık. Pozisyona girdik. Maalesef golü atamadık. Mücadeleyi hiç bırakmadık. Son dakika bile pozisyona girdik. Ona da çalışacağız. Antalyaspor'u yukarıya taşıyacağız" dedi.

Eren'in sakatlanmasının ardından Tarık Çamdal'a şans verdiğini ifade eden Tomas, “Tarık hafta içerisinde çok çalıştı. Bana göre iyi mücadele verdi. Tarık'tan memnunum" diye konuştu.

SUMUDICA: VAR'DA ARIZA MI VAR

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise alınan 1 puandan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Antalyaspor ile aralarındaki puan farkını koruduklarını ifade eden Sumudica, “Bugün buradan 3 puanla dönebilirdik. Olmadı üzgünüm. Çok yakındık. Oyuncularımızın mücadelesinden dolayı mutluyum" dedi.

Ligin yarısında olduklarını, henüz her şeyin bitmediğini hatırlatan Sumudica, “Bugün 4 oyuncudan eksiktik. Kolay bir maç olmadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum