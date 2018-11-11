Antalyaspor 1 - 2 Akhisarspor (Maç özeti)

Milli aranın ardından Antalyaspor deplasmanda Erzurum BB ile karşılaşacakken, Akhisarspor ise evinde Bursaspor'u konuk edecek.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 3 maç sonra yenilerek 20 puanda kaldı. Son 3 haftada 7 puan toplayan Akhisarspor ise 10 puana yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona verdi.

İkinci yarı

48. dakikada Güray'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Boffin topu kontrol etti.

65. dakikada Doukara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mevlüt Erdinç'in, altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

67. dakikada Avdija Vrsajevic, Manu ve Barbosa arasındaki üçlü paslaşma sonrasında ceza alanında topla buluşan Barbosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

87. dakikada Diego’nun pasıyla buluşan Doukara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

90+2. dakikada Josue ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında tekrar topla buluşan Lopes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Antalya Stadyum

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Mustafa Sönmez xxx

Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Diego xx, Cissokho xxx, Nazim Sangare xxx, Chico xx (Barrada dk. 80 ?), Maicon x, Doğukan xxx (Serdar Özkan dk. 70 x), Hakan Özmert xxx, Yekta Kurtuluş x (Mevlüt Erdinç dk. 53 x), Doukara xxx

Akhisarspor: Fatih Öztürk xxx, Lopes xx, Kadir Keleş xxx, Avdija Vrsajevic xxx, Aykut xxx, Barbosa xxx (Bilal Kısa dk. 90+2 ?), Sissoko xx, Güray xx, Josue xxx, Onur xx (Eray dk. 76 xx), Manu xx (Onurcan dk. 88 ?)

Goller: Doukara (dk. 87) (Antalyaspor), Barbosa (dk. 67), Lopes (dk. 90+2) (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Maicon, Diego, Hakan Özmert (Antalyaspor), Josue (Akhisarspor)

