Antalyaspor 1-2 Başakşehir (Maç sonucu)

Başakşehir, Süper Lig ’in 10. haftasında yarın Antalyaspor’a konuk oldu. Nuri Şahin'li Antalyaspor çıkışa geçen rakibi karşısında galibiyet aradı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise 2'de 2 yapmak istedi.

Antalyaspor'un hızlı başladığı maçta Başakşehir oyunda dengeyi bularak 38'de Visca'nın ara pasıyla Berkay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Devre böyle geçilirken, ikinci yarıda 56. dakikada İstanbul ekibi ilk gole benzer bir golle yine Berkay'ın golüyle durumu 2-0 yaptı.

90+5'te Antalyaspor'da Ghacha durumu 2-1'e getirdi. Golün ardından maç tamamlandı. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde Beşiktaş galibiyetinin ardından deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek alt sıralardan kurtulma adına önemli bir galibiyet elde etti.

