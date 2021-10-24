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Antalyaspor 1-2 Başakşehir (Maç sonucu)

24.10.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, deplasmanda Nuri Şahin'in başında olduğu Antalyaspor'u 2-1 yendi. İstanbul ekibinin golleri Berkay Özcan'dan gelirken, Antalyaspor'un tek golünü Ghacha kaydetti. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 2. maçında da hanesine 3 puanı yazdırarak alt sıralardan kurtulmak için önemli bir galibiyet elde etti.

Antalyaspor 1-2 Başakşehir (Maç sonucu)

Başakşehir, Süper Lig ’in 10. haftasında yarın Antalyaspor’a konuk oldu. Nuri Şahin'li Antalyaspor çıkışa geçen rakibi karşısında galibiyet aradı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise 2'de 2 yapmak istedi.

Antalyaspor'un hızlı başladığı maçta Başakşehir oyunda dengeyi bularak 38'de Visca'nın ara pasıyla Berkay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Devre böyle geçilirken, ikinci yarıda 56. dakikada İstanbul ekibi ilk gole benzer bir golle yine Berkay'ın golüyle durumu 2-0 yaptı.

90+5'te Antalyaspor'da Ghacha durumu 2-1'e getirdi. Golün ardından maç tamamlandı. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde Beşiktaş galibiyetinin ardından deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek alt sıralardan kurtulma adına önemli bir galibiyet elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor İstanbul Başakşehir
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