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Antalya'dan mucizevi galibiyet

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.09.2018 23:52 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor 65. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta evinde Çaykur Rizespor'u 90+1'de Mevlüt Erdinç ve 90+5'te penaltıdan Hakan Özmert'in golleriyle 2-1 yendi. Antalyaspor'un tek sayısı 40. dakikada penaltıdan Saadane kaydetti. Antalyaspor'da 65'te Doukara direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Antalya'dan mucizevi galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. İlk yarıda sahada daha üstün bir görüntü çizen Çaykur Rizespor, 40. dakikada Marwane Saadane'nin penaltıdan attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede gol arayan Antalyaspor'da Doukara 65. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Çaykur Rizespor tam 3 puana ulaşacağı anda sahneye Mevlüt Erdinç çıktı ve skoru 1-1 yaptı.

10 kişilik Antalyaspor 90+5'te bir de penaltı kazandı. Hakan Özmert attığı golle Antalyaspor'u 2-1'lik mucizevi bir galibiyeti taşıdı. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 5'e yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 3 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor-Çaykur Rizespor Saadane Doukara mevlut erdinc hakan özmert

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