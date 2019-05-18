Antalyaspor 3 - 0 Yeni Malatyaspor

Antalyaspor: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0

Stat: Antalya

Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Kemal Elmas

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka (Dk. 72 Tarık Çamdal), Bahadır Öztürk, Diego, Chico, Harun Alpsoy, Charles, Nazım Sangare, Amilton, Doğukan Sinik (Dk. 84 Erman Vardar), Mevlüt Erdinç (Dk. 90 Sergen Yatağan)

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Rahman Buğra Çağıran, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Guilherme (Dk. 81 Robin Yalçın), Bifouma, Aleksic (Dk. 60 Ömer Şişmanoğlu), Adem Büyük (Dk. 60 Eren Tozlu), Kamara

Goller: Dk. 45 Harun Alpsoy, Dk. 55 ve 65 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 30 Bifouma (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Chico, Dk. 74 Diego (Antalyaspor), Dk. 70 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 74 Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

10. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Doğukan Sinik'in vuruşu istediği gibi olmayınca, top taca çıktı.

21. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Amilton'un şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

24. dakikada Amilton'un sağ kanattan ceza sahasına yerden sert ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Mevlüt Erdinç'in şutunda, meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

25. dakikada Murat Yıldırım'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aleksic, meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan'ın üzerinden aşırtarak kaleye göndermek istedi. Kademeye giren Antalyaspor savunması, topu kornere attı.

30. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor sahada 10 kişi kaldı. 29'uncu dakikada Bifouma, Celustka'yla girdiği ikili mücadele sonrasında hakem Arda Kardeşler'in Antalyaspor lehine verdiği serbest vuruş kararına itiraz edince sarı kart gördü. Bifouma, itirazlarına devam edince Arda Kardeşler, bu futbolcuya bir dakika sonra ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

37. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Doğukan Sinik'in ortasında Guilherme'nin uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Charles'ın sert vuruşunda, Aleksic'e çarpan meşin yuvarlak kale direğinin yanından kornere çıktı.

45. dakikada Antalyaspor öne geçti. Chico'nun pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Harun Alpsoy'un sert ve düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0