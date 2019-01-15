Antalyaspor 3 - 3 Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor ile Göztepe karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi Antalyaspor henüz 9. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle öne geçti.

Farkı arttırmak için bastıran Antalya'da 30'da Drole ilk yarının 2-0'lık skorla bittiğini ilan eden isim oldu. İkinci devreye toparlanan Göztepe, 50. dakikada Ngando ve 58'de Kadu'nun sayılarıyla durumu 2-2'ye getirdi.

Maçın 69. dakikasında Antalyaspor adına kazanılan penaltıyı Mevlüt Erdinç gole çevirerek takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2.

Pes etmeyen Göztepe, 86'da Borges'in penaltıdan attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

