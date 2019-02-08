SPOR

Antalyaspor 4 eksikle Çaykur Rizespor'a konuk olacak

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 08.02.2019 09:42 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olacak Antalyaspor’da 4 futbolcu kadroda yer almadı.

Antalyaspor 4 eksikle Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Ligde son 5 haftadır 3 puan alamayan Antalyaspor, bu hasretine Çaykur Rizespor deplasmanında son vermek istiyor. Süper Lig’in 21. haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor’a konuk olacak Antalyaspor’da zorlu mücadele öncesi 4 isim kadroda yer almadı. Kırmızı beyazlılarda sakatlığı bulunan Ondrej Celustka, kadro dışı bırakılan Aly Cissokho, cezalı Souleymane Doukara ile birlikte kaleci Ozan Evrim Özenç kadroya alınmadı.

Antalyaspor’da devre arası Galatasaray’dan transfer edilen Tarık Çamdal ise ilk kez kadroda kendisine yer buldu. Henüz hazır olmadığı belirtilen Tarık Çamdal’ın, Cissokho’nun kadro dışı kalmasının ardından kafileye dahil edildiği belirtildi.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer aldı: Boffin, Ferhat, Diego, Salih, Nazım, Tarık, Bahadır, Osman, Zeki, Yekta, Charles, Hakan, Chico, Doğukan, Harun, Serdar, Drole, Amilton, Fredy, Mevlüt, Sergen.

Cumartesi saat 16.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda başlayacak mücadeleyi, Halis Özkahya yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Hakan Yemişken yapacak.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
'Kazanarak Antalya'ya döneceğiz''Kazanarak Antalya'ya döneceğiz'
Cissokho kadro dışı kaldıCissokho kadro dışı kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

G.Saray'da ayrılık! Anlaşma sağlandı

G.Saray'da ayrılık! Anlaşma sağlandı

Ve Alan'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Ve Alan'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Bülent Korkmaz net konuştu

Bülent Korkmaz net konuştu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Fransız devine imza attı!

Fransız devine imza attı!

Transfer iptal oldu

Transfer iptal oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor 4 eksikle Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Antalyaspor'da 4 eksik

Bülent Korkmaz: Kazanarak Antalya'ya döneceğiz

'Kazanarak Antalya'ya döneceğiz'

Antalyaspor'da Cissokho kadro dışı kaldı

Cissokho kadro dışı kaldı

Bülent Korkmaz: Ağır bir yenilgi oldu

'Ağır bir yenilgi oldu'

Bülent Korkmaz: Kazanmak zorundayız

Bülent Korkmaz net konuştu

Antalyaspor 3 ismi kadrosuna kattı

Antalyaspor'dan 3 transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.