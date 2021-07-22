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Antalyaspor, ABD'li santrfor Haji Wright ile sözleşme imzaladı

22.07.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, 23 yaşındaki ABD'li santrfor Haji Wright'ı kadrosuna kattı.

Antalyaspor, ABD'li santrfor Haji Wright ile sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sabri Gülel'in de katıldığı törende, Wright kendisini satın olma opsiyonuyla kiralık olarak kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Gülel, yönetim olarak özel bir çalışma sergilediklerini ve ince eleyip sık dokuyarak transferleri yaptıklarını belirterek, "Yeni santrforumuz aramıza Danimarka'dan katıldı. Satın alma opsiyonlu 1 yıllık bir kiralama sürecimiz var." ifadelerini kullandı.

Wright'i uzun zamandır takip ettiklerini aktaran Gülel, "Hem genç hem güçlü hem de özel bir futbol yeteneğine sahip. Umuyorum ki güzel Antalya'mızı sevecek ve buradan ayrılmak istemeyecek. Bu sezon çok başarılı olacak. Kendi kulübünde geçen sene 13 gol attı. Burada daha fazlasını bekliyorum. Aramıza hoş geldin diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Wright ise Antalya'da olmaktan çok mutluluk duyduğunu belirterek, transferinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

ABD'li futbolcu, imza törenin ardından yeni takımıyla Afyonkarahisar kampına hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Antalyaspor
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