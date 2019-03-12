Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı 16 Mart Cumartesi saat 19:00'a alındı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'un, sahasında Ayetmiz Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın gün ve saati değişti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan yazılı açıklamada, fiktstür gereği 17 Mart tarihinde saat 16.00'da oynanması gereken karşılaşmanın 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'a alındığı bildirildi.
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