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Antalyaspor-Başakşehir maçında Arda Turan'dan örnek hareket!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 18.02.2019 21:22 | Son Güncelleme

Başakşehir'in yıldız ismi Arda Turan, Antalyaspor maçında önce hakem Mete Kalkavan'a 'top benden çıktı' dedi. Hakem kararını değiştirmeyince bu kez de topu auta atarak maça damga vurdu.

Antalyaspor-Başakşehir maçında Arda Turan'dan örnek hareket!

Süper Lig'de oynanan Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının 19. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Arda Turan ve Nazım Sangare arasında yaşanan pozisyonda hakem Mete Kalkavan, taç atışını Başakşehir'e verdi. Kararın ardından Sangare, hakeme tepki gösterirken Arda Turan, Mete Kalkavan'a ''Hocam, benden çıktı'' dedi.

TOPU BİLEREK AUTA ATTI
Buna rağmen hakem Mete Kalkavan, kararını değiştirmedi. Bunun üzerine Arda Turan, taç atışını doğrudan auta gönderdi ve topun Antalyaspor'a geçmesini sağladı.

Öte yandan hakeme itirazda bulunan Nazım Sangare de sarı kart ile cezalandırıldı.

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arda turan başakşehir Antalyaspor

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