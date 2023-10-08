Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'den milli takım itirafı! ''Nuri Şahin'i istediler, biz reddettik''

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) futbol sorumluları Nuri Şahin'e A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük teklifi yapıldığını ancak ortak kararla bunu kabul etmediklerini söyledi.

Gülel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF'nin Nuri Şahin için teklif yaptığını doğruladı ve teklifi reddetme nedenlerini anlattı.

"MİLLİ TAKIMI KABUL ETMEDİK"

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcılığı için Türk hoca arayışında ilk sıradaki isim olarak Nuri Şahin'e teklif yapıldığını belirten Gülel, "Nuri Şahin'i federasyona çağırdılar, görüştüler. Bu süreçlerin tamamından haberdarım. Hocam istişare yaparak gitti. Ortak kararımız, hocamızın artık üçüncü yılında bir yardımcı hocalık görevine kabul etmemesi gerektiğiydi. Onun zaten iyi bir hoca olma yolunda çok mesafe katettiği konusunda mutabık kaldık, bu görevi kabul etmedik." diye konuştu.

"TESİSLERİN ELEKTRİĞİ KESİKTİ"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı da olan Gülel, Türkiye'de futbolun çok hızlı, kurgusuz, plansız yönetildiği eleştirisinde bulundu.

Alelacele, yüksek maliyetli ya da ileri yaşlardaki futbolcuların transfer edildiğini dile getiren Gülel, "Bunu büyük kulüplerimizde de görüyoruz. Türk futbolunda yönetimler tam yetkili, sıfır sorumlu olduğu için herkes imzayı atıp, arkasını çok umursamıyor. Maalesef kulüplerimiz zor duruma düşüyor. Diyelim ki ben görevi bıraktım, liyakatsiz bir yönetim geldi. Bu kulübü batırmak, altı ay ile bir sene içerisinde bir zaman maalesef." ifadelerini kullandı.

Gülel, Antalyaspor AŞ başkanlığı görevine 13 Mart'ta başladığını, üç gün sonra tesislerin elektriğinin kesildiğini, yumurtacının yumurta vermediğini, karşılaştığı aşırı borç yükünden dolayı paniklediğini ve korktuğunu itiraf etti.

İlk etapta yaklaşık 600 milyon liralık borçla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Gülel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonra bilinmeyen borçlar da çıktı, rakam 700 milyon liraya kadar çıktı. Döviz kurlarındaki artışla borç miktarı 900 milyon liraya kadar yükseldi. Şöyle bir gerçek de var. Bu bir ticaret. Antalyaspor Anonim Şirketi, Türk Ticaret Kanunu'na tabi. Tek farkı, gelir vergisinden muafiyeti. Onun dışında tüm süreçler Vergi Usul Kanunu'na göre yönetilmesi gerekiyor. Çok basit bir iş aslında. Bakkal dükkanındaki mantıktan farklı bir şey değil. Bu kadar zor durumlara düşmesinin nedeni, gerçekten bakkal dükkanı daha işletme yetisi olmayan yöneticiler tarafından yönetiliyor olması. Ne gelecek, ne gidecek, ne alınacak, ne verilecek, ne kadar borç var, ne kadar alacak var? Bunlara göre ortaya bir bütçe konulmuyor. Bu genel olarak Türk futbolunun derdi. Yani ehil ellerde olması lazım. Biz ağzımızla kuş tutmadık. Baktığınız zaman muhteşem şeyler de yapmadık. Sadece işimizi doğru yaptık. Bizi bu kadar iyi gösteren şey, diğerlerinin çok kötü olması."

Gülel, göreve geldiğinde futbolcuların sekiz ayda bir maaş aldığını, dört aydır da tesislerde maaş almayan personelin bulunduğunu aktardı.

