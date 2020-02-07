Antalyaspor Beşiktaş'ın gündemindeki Gökdeniz Bayrakdar'la anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, kulüp sitesinden yaptığı açıklamada, Gökdeniz Bayrakdar'ın Antalyaspor'la anlaştığını ve Onur Alp Sarman'ın da takımda kaldığını açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar satışı için Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu anlaşmaya göre Gökdeniz Bayraktar için bonservis bedelinin yanı sıra, sonraki satıştan pay ve sezon başı Antalyaspor hazırlık kampına katıldıktan sonra kiralık verilmek istenirse, Kocaelispor’a bedelsiz olarak verilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Sürecin başından beri dediğimiz gibi öncelikle Kocaelispor menfaatini düşünerek hareket ettik. Hem Kocaelispor hem de futbolcumuz Gökdeniz için hayırlı olmasını dileriz.
Ayrıca yine gündemimizi meşgul eden altyapımız da bulunan Onur Alp Sarman kulübümüzde kalmıştır ve kendisi ile profesyonel sözleşme imzalanacaktır. İki taraf içinde hayırlı olmasını dilerim.
Öte yandan Antalyaspor, Türkiye'ye sığınan ve Türk vatandaşlığına geçtikten sonra milli takımda alt yaş kategorilerinde forma giyen 16 yaşındaki Suriye asıllı Adem Metin Türk'ü de kadrosuna katmıştı.
Antalyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı 18 yaşındaki (23 Kasım 2001) sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar Kocaeli doğumlu ve Kocaelispor altyapısında futbola başladı. A Takıma kadar yükselen genç oyuncu bu sezon çıktığı 22 maçta 11 gol ve 3 asist ile oynadı.
Gökdeniz Bayrakdar, Türkiye U19 formasını da 2 kez giydi.
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