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Antalyaspor Beşiktaş'ın gündemindeki Gökdeniz Bayrakdar'la anlaştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.02.2020 23:31 | Son Güncelleme

TFF Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Kocaelispor forması giyen ve ismi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Gökdeniz Bayrakdar ile prensip anlaşmasına vardı.

Antalyaspor Beşiktaş'ın gündemindeki Gökdeniz Bayrakdar'la anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, kulüp sitesinden yaptığı açıklamada, Gökdeniz Bayrakdar'ın Antalyaspor'la anlaştığını ve Onur Alp Sarman'ın da takımda kaldığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARILMIŞTIR"

Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar satışı için Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu anlaşmaya göre Gökdeniz Bayraktar için bonservis bedelinin yanı sıra, sonraki satıştan pay ve sezon başı Antalyaspor hazırlık kampına katıldıktan sonra kiralık verilmek istenirse, Kocaelispor’a bedelsiz olarak verilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Sürecin başından beri dediğimiz gibi öncelikle Kocaelispor menfaatini düşünerek hareket ettik. Hem Kocaelispor hem de futbolcumuz Gökdeniz için hayırlı olmasını dileriz.

ONUR ALP SARMAN TAKIMDA KALDI

Ayrıca yine gündemimizi meşgul eden altyapımız da bulunan Onur Alp Sarman kulübümüzde kalmıştır ve kendisi ile profesyonel sözleşme imzalanacaktır. İki taraf içinde hayırlı olmasını dilerim.

Öte yandan Antalyaspor, Türkiye'ye sığınan ve Türk vatandaşlığına geçtikten sonra milli takımda alt yaş kategorilerinde forma giyen 16 yaşındaki Suriye asıllı Adem Metin Türk'ü de kadrosuna katmıştı.

GÖKDENİZ BAKYRAKDAR KİMDİR?

Antalyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı 18 yaşındaki (23 Kasım 2001) sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar Kocaeli doğumlu ve Kocaelispor altyapısında futbola başladı. A Takıma kadar yükselen genç oyuncu bu sezon çıktığı 22 maçta 11 gol ve 3 asist ile oynadı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Gökdeniz Bayrakdar, Türkiye U19 formasını da 2 kez giydi.

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