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Antalyaspor, Beşiktaş maçına tam kadro hazır

05.05.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin 33'üncü haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçına tam kadro çıkacak. Kırmızı-beyazlılarda zorlu maç öncesi sakat ya da cezalı bulunmuyor.

Antalyaspor, Beşiktaş maçına tam kadro hazır

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında cumartesi günü saat 19.00'da sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bu akşam saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antalyaspor, tam kadro sahaya çıkacak.

SAHASINDA 5 GALİBİYET

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Antalyaspor ile Beşiktaş ligde toplamda 64'üncü kez birbirlerine rakip olacak. Kırmızı-beyazlı ekip bu maçlarda sadece 8 galibiyet alırken, 14 beraberlik ve 41 yenilgi elde etti. Antalyaspor, rakibine karşı sahasında oynadığı 30 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 yenilgi elde etti. İki ekip arasında 2 kez ertelenen ve daha sonra oynanan sezonun ilk yarısındaki mücadele 0-0 sona ermişti.

10 YIL SONRA SAHASINDA KAZANMAYI HEDEFLİYOR

Antalyaspor, rakibine karşı sahasında en son galibiyeti 2013-2014 sezonunda oynadığı maçta aldı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçta Beşiktaş'ı Lamine Diarra'nın golleriyle 2-0 yenerken, takımın teknik direktörlüğünü Samet Aybaba yapıyordu. Antalyaspor, bu galibiyetin ardından resmi maçlarda iç sahada rakibine karşı galibiyet elde edemedi. Kırmızı-beyazlı ekip sahasında Beşiktaş'ı yenerek, 10 yıllık iç saha galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

SON 3 MAÇ BERABERE

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan son 3 maç ise beraberlikle sona erdi. 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'da oynanan Türkiye Süper Kupa maçı ile sonrasında ligde oynanan maçlarda iki ekip birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Kupa finali 1-1 sona ererken, penaltı atışlarında Beşiktaş kupayı müzesine götürdü. Ligde oynanan maçlarda ise iki takım da gol bulamadı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ile Deniz Caner Özaral yapacak.

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